Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται, αυτή την ώρα στην Ουάσιγκτον, στα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης», σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών του νέου διεθνούς φορέα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει δεσμεύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Λωρίδα της Γάζας, καθώς και σχέδιο για τη συγκρότηση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή. Πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ φωτογραφήθηκε μαζί με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία και το Κατάρ, μεταξύ άλλων, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι από περίπου 24 χώρες που έχουν προσχωρήσει στο Συμβούλιο, το οποίο τελεί υπό την προεδρία του Τραμπ.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε αρχικά παρουσιαστεί ως περιορισμένο όργανο με αποστολή την εποπτεία της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού του, η αποστολή του έχει πλέον διευρυνθεί ώστε να καλύπτει συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην πρώτη του δήλωση, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε τους δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες που παρίστανται, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς έχουν γίνει «απίστευτοι φίλοι» του.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα από τα πιο σημαντικά και καθοριστικά πράγματα, πιστεύω,πράγματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης ο Τραμπ ανέφερε ότι:«Σχεδόν όλοι έχουν αποδεχθεί, και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα το κάνουν. Κάποιοι προσπαθούν να το παίξουν λίγο… πονηροί, αυτό δεν λειτουργεί. Δεν μπορείς να το παίζεις πονηρός μαζί μου» και πρόσθεσε ότι:«Πρόκειται για το συμβούλιο με το μεγαλύτερο κύρος που έχει συγκροτηθεί ποτέ».

Όσον αφορά στις συνομιλίες για το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «διεξάγονται «καλές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές πρέπει να καταλήξουν σε μια ουσιαστική συμφωνία, προσθέτοντας ότι «θα μάθουμε για το Ιράν σε περίπου 10 ημέρες.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πααρά την παρουσία δεκάδων παγκόσμιων ηγετών στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Τραμπ επισήμανε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς, δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» και πρόσθεσε ότι:«υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει» με το Ιράν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η θέση των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Δείτε εδώ live την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης.