Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια μεγάλη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios. Οι εντάσεις αυξάνονται ραγδαία και εκτιμάται ότι μια πολεμική σύγκρουση μπορεί να ξεκινήσει σύντομα, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική κοινή γνώμη δείχνει να υποτιμά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως επισημαίνεται, μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν θα έχει καμία σχέση με την «Absolute Resolve», την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπομονή του Τραμπ εξαντλείται, καθώς η Τεχεράνη δεν δείχνει πρόθεση να υποχωρήσει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ανησυχία στον Λευκό Οίκο και στρατιωτική κινητοποίηση

Το Axios, επικαλούμενο πηγές του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν θα είχε πολύ μεγαλύτερες συνέπειες τόσο για το θεοκρατικό καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας όσο και για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, σε σύγκριση με τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, που κατέληξε σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, στελέχη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού προετοιμάζουν την απονήωση μαχητικού F/A-18 από το κατάστρωμα του USS Abraham Lincoln, ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή. Η ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου θεωρείται σαφές «μήνυμα ισχύος και αποτροπής» προς την Τεχεράνη.

Διπλωματικές προσπάθειες και αδιέξοδο

Παρά τις εντάσεις, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει ευκαιρία στη διπλωματία στις αρχές του έτους, όταν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ξεκίνησαν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας φαίνονται πλέον ελάχιστες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν στη Γενεύη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τρεις ώρες. Αν και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν πρόοδο», οι διαφορές παραμένουν αγεφύρωτες.

Δηλώσεις αξιωματούχων και στρατιωτική ετοιμότητα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει μια λύση, είτε μέσω διπλωματικών επιλογών είτε μέσω κάποιας άλλης επιλογής, που σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Αντίστοιχα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ τόνισε πως «θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».

VP VANCE on negotiations with Iran: “One thing about the negotiation I will say this morning is, in some ways it went well. They agreed to meet afterwards, but in other ways it was very clear that the president has set some red lines that the Iranians are not yet willing to… pic.twitter.com/AbgH9t3lY0 — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενισχύονται, με προβλέψεις για παρουσία δύο αεροπλανοφόρων και συνοδεία δώδεκα πολεμικών πλοίων. Παράλληλα, αναπτύσσονται αεροπορικές δυνάμεις με stealth μαχητικά πέμπτης γενιάς τύπου F-35 και F-22.

Ο κίνδυνος πολέμου και τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του Axios, η μακροχρόνια ένταση με το Ιράν, σε συνδυασμό με τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη μαζική συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, καθιστούν πλέον πιθανή μια ανοιχτή πολεμική σύγκρουση.

Τέλος, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι οι κινήσεις του Τραμπ δεν αποτελούν μπλόφα. Με βάση τον χαρακτήρα του Ρεπουμπλικανού προέδρου, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τα σημάδια να δείχνουν ότι θα «τραβήξει τη σκανδάλη» αν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη αποτύχουν.

