Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο αναφέρει ότι δεν αποκλείεται σύντομα να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Πηγές του δικτύου επισημαίνουν ότι, εάν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα θυμίζει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αλλά θα προσομοιάζει περισσότερο με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως πιθανότατα θα πρόκειται για κοινή εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία θα αποτελέσει μεγαλύτερη υπαρξιακή απειλή για το καθεστώς της Τεχεράνης σε σχέση με τον πόλεμο των 12 ημερών, κατά τον οποίο καταστράφηκαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ένα ενδεχόμενο πολεμικό μέτωπο θα είχε δραματικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, αλλά και καθοριστικό αντίκτυπο στα τρία χρόνια της προεδρίας του Τραμπ.

Με την προσοχή του Κογκρέσου και της κοινής γνώμης στραμμένη αλλού, η δημόσια συζήτηση για τα σχέδια των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή παραμένει περιορισμένη. Ο Τραμπ είχε φτάσει κοντά σε επίθεση εναντίον του Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, μετά τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς.

Όταν η ευκαιρία εκείνη χάθηκε, η αμερικανική κυβέρνηση ακολούθησε διπλή στρατηγική: συνδυασμό πυρηνικών διαπραγματεύσεων και μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν φαίνεται να οδηγούν σε συμφωνία.

Διπλωματικές επαφές και δηλώσεις αξιωματούχων

Οι σύμβουλοι του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, είχαν τρίωρη συνάντηση στη Γενεύη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αν και οι δύο πλευρές μίλησαν για «πρόοδο», οι διαφορές παραμένουν μεγάλες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι για την επίλυσή τους.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» σε ορισμένα σημεία, αλλά «ο πρόεδρος έχει θέσει όρια που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αναγνωρίσουν». Ο ίδιος τόνισε ότι, αν και ο Τραμπ επιθυμεί συμφωνία, δεν αποκλείεται να θέσει τέλος στη διπλωματία.

Ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Μέρος αυτής της δύναμης βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Περισσότερες από 150 πτήσεις μεταφοράς στρατιωτικού φορτίου έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, άλλα 50 μαχητικά F-35, F-22 και F-16 κατευθύνθηκαν προς την περιοχή, σύμφωνα με το Axios.

«Δεν μπλοφάρει ο Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν διαρκεί εδώ και καιρό και, όπως αναφέρουν πηγές, ο πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει νωρίτερα απ’ όσο πιστεύουν πολλοί. Η στρατιωτική κινητοποίηση και η ρητορική του Τραμπ δείχνουν ότι δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η οπισθοχώρηση δεν είναι στη φύση του πλανητάρχη και οι σύμβουλοί του θεωρούν πως η στρατιωτική κινητικότητα δεν αποτελεί μπλόφα. Όλα δείχνουν ότι «θα πατήσει το κουμπί» αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Προετοιμασίες και χρονικά περιθώρια

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση προετοιμάζεται για ενδεχόμενο πολέμου, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Πηγές από τις ΗΠΑ ανέφεραν στο Axios ότι η Ουάσιγκτον ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ εκτίμησε πως μια επίθεση στο Ιράν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αυτό θα συμβεί νωρίτερα. Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το αφεντικό έχει αρχίσει να εκνευρίζεται… υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν μετά τις συνομιλίες ότι το Ιράν πρέπει να επιστρέψει με λεπτομερή πρόταση εντός δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με το Axios, στις 19 Ιουνίου ο Λευκός Οίκος είχε θέσει αντίστοιχο χρονικό περιθώριο για τη συνέχιση των συνομιλιών, πριν ακολουθήσει επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τώρα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη διπλωματική λύση αντίθετα, αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι ένας πόλεμος βρίσκεται προ των πυλών.

