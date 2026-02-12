Δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, που συγκαλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα αυτό το οποίο με ρωτήσατε δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση θα επανέλθω», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτέλεσαν το βασικό θέμα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, όπως σημείωσε, έθεσε εκ νέου την πάγια ελληνική θέση για την επίλυση του ζητήματος οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη μόνη διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή δικαιοδοσία βάσει του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας. Επισήμανε επίσης ότι έχει έρθει η ώρα να αρθούν οι απειλές στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας τη σαφή ελληνική θέση και κάνοντας λόγο για ευκαιρία που διαμορφώνεται μέσα από τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Παράλληλα, τόνισε τη θέση της Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Συνθήκη της Λωζάνης, για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της Ελλάδας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο».

«Η στάση της χώρας μας δείχνει το δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις “κορώνες”, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου, οι υπουργοί των δύο χωρών συζήτησαν για ζητήματα εμπορίου, μετανάστευσης, πολιτικής προστασίας και πολιτισμού, ενώ υπεγράφησαν επτά κοινά κείμενα συνεργασίας.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βέλγιο για την άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, με κύριο θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση».

Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και τη μείωση του κόστους ενέργειας για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Πριν την έναρξη της Συνόδου, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συνάντηση που διοργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, με στόχο την πρόοδο στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη διαφάνειας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον δείκτη διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025. Η χώρα κατατάχθηκε 56η ανάμεσα σε 182 κράτη, κερδίζοντας τρεις θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με βαθμολογία 50/100, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος υποχώρησε στο 42. Το 2018 η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 45 βαθμούς και βρισκόταν στην 67η θέση.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η πρόοδος αυτή συνδέεται με την ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως καταγράφεται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την τελευταία τετραετία, η χώρα μείωσε τις συστάσεις της Κομισιόν από επτά σε τέσσερις και συγκαταλέγεται στα δώδεκα κράτη-μέλη που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις κατηγορίες.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η μετάβαση αυτή μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής συγκεκριμένων εντύπων, οι δυνατότητες τροποποίησης δηλώσεων, η ενιαία παρακολούθηση όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και η καταγραφή συνολικών ωρών εργασίας. Παράλληλα, εισάγεται η «Μηνιαία Εργασιακή Κατάσταση» και ένα ανανεωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr.

Για τους εργαζόμενους, το αναβαθμισμένο myErgani app και η πλατφόρμα myErgani.gov.gr παρέχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα στοιχεία της εργασιακής σχέσης και τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης ουσιωδών όρων εργασίας. Η αναβάθμιση του συστήματος ενισχύει επίσης τη Δημόσια Διοίκηση και παρέχει νέα εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος

Ολοκληρώνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι παραδόθηκαν στο Λιμενικό Σώμα 138 νέα οχήματα κατηγορίας SUV, κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση σε κάθε είδους περιβάλλον. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 5,34 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ.

Η παράδοση εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου χερσαίων μέσων του Λιμενικού. Ήδη έχουν παραληφθεί 51 οχήματα συμβατικού τύπου, ενώ προγραμματίζεται η παραλαβή ακόμη 40, καθώς και η προμήθεια 81 οχημάτων τύπου pick-up. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων υπερβαίνει τα 17 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Λιμενικών Αρχών σε όλη τη χώρα.