Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ δηλώνει πως θα πάει στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες προς τα τέλη του 2026. Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», δήλωσε ο κ. Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι της Κίνας».

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ωστόσο έχουν πλέον βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Κίνα αγοράζει ξανά μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, γεγονός που –όπως τόνισε– στηρίζει ουσιαστικά τους αγρότες των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σχεδιάζει ενεργή συμμετοχή στην καμπάνια των Ρεπουμπλικάνων πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι σκοπεύει να έχει ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα κάνω πολλά ταξίδια στο πλαίσιο της εκστρατείας», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα στηρίξει προσωπικά υποψηφίους του κόμματός του σε κρίσιμες πολιτείες.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, υπενθύμισε πως οι «πρόεδροι εν ενεργεία δεν μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά» στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στα μέσα της θητείας τους.