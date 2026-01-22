Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Καναδάς “υπάρχει, αλλά όχι χάρη στις ΗΠΑ”.

Ο Κάρνεϊ τόνισε ότι η ευημερία του Καναδά βασίζεται στην εθνική του ταυτότητα και ανεξαρτησία, λέγοντας: “Είμαστε οι κύριοι του σπιτιού μας, αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το μέλλον μας”.

Ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη χώρα του ως έναν “φάρο” εν μέσω της “παρακμής της δημοκρατίας” και υπογράμμισε ότι η ιστορία δεν πρέπει να υποκύπτει στον αυταρχισμό, αλλά να προχωρά προς την πρόοδο.

«Ο Καναδάς ευημερεί γιατί είμαστε Καναδοί. Είμαστε οι κύριοι του σπιτιού μας, αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το μέλλον μας», είπε από το Κεμπέκ, εξηγώντας ότι θέλει να καταστήσει τη χώρα «φάρο» σε μια εποχή «παρακμής της δημοκρατίας».

Ο Κάρνεϊ πρόσθεσε ότι «ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός» και πως η πορεία της Ιστορίας μπορεί να υπηρετήσει την πρόοδο, αντί να υποκύψει στον αυταρχισμό και τον αποκλεισμό.

Η αντιπαράθεση με τον Τραμπ

Δύο ημέρες νωρίτερα, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Καναδός πρωθυπουργός είχε καλέσει τις «μεσαίες δυνάμεις» να ενωθούν απέναντι στις «ηγεμονικές» χώρες, επισημαίνοντας τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος απάντησε ότι ο Καναδάς «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

«Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά πράγματα δωρεάν από εμάς. Θα έπρεπε επίσης να μας είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι (…) Σκέψου το αυτό Μαρκ την επόμενη φορά για την ομιλία σου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ήθελε να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Κάρνεϊ και οι αντιδράσεις

Απαντώντας, ο Κάρνεϊ υπογράμμισε τη μοναδική ιστορία του Καναδά και τις επιρροές των αυτοχθόνων, των Γάλλων και των Βρετανών. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα του μπορεί να αποτελέσει «παράδειγμα για έναν κόσμο που παραπαίει», σε μια περίοδο που «ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός κερδίζουν έδαφος».

«Σε μια εποχή όπου τα τείχη πληθαίνουν και τα σύνορα ενισχύονται, εμείς μπορούμε να αποδείξουμε πώς μια χώρα μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοιχτή και ασφαλής, φιλόξενη και ισχυρή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, Λόρα Στίβενσον, εκτίμησε ότι οι Καναδοί ένιωσαν υπερηφάνεια αλλά και ανησυχία για τον τόνο του πρωθυπουργού. Όπως είπε, ο Κάρνεϊ έδειξε θάρρος μιλώντας τόσο ανοιχτά, ενώ η διεθνής υποδοχή της ομιλίας του ήταν θετική.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο Τζακ Κάνινγχαμ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντέδρασαν θετικά επειδή ο Κάρνεϊ τόλμησε να απαντήσει στον Τραμπ. «Υπάρχει ένα αίσθημα υπερηφάνειας που ο Κάρνεϊ είναι ο ηγέτης που μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει… Ελπίζουμε απλά τώρα ότι δεν είμαστε πλέον μόνοι», ανέφερε.

Οι τεταμένες σχέσεις Οτάβα – Ουάσιγκτον

Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social φωτογραφίες δημιουργημένες με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου εμφανίζεται στο Οβάλ Γραφείο με Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά από χάρτη που δείχνει την αμερικανική σημαία να καλύπτει τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει δασμούς σε καναδικά προϊόντα, προκαλώντας αναταράξεις στην οικονομία ενός από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.