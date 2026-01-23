Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι μια «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.

Παρά τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση σε αντίδραση στην καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν, φάνηκε να υποχωρεί μετά την πληροφορία ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ο Τραμπ δήλωσε πως τα πλοία κινούνται προς τον Περσικό Κόλπο «για την περίπτωση που χρειαστεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» κατευθύνεται προς τον Περσικό Κόλπο, εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη, αν και η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ φαίνεται να απομακρύνεται.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα με πλήγματα κατά του Ιράν σε αντίδραση για την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε να υποχωρεί, υποστηρίζοντας πως η ιρανική κυβέρνηση ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος της επιστροφής του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέλιξης της κρίσης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που επιχειρούσε στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε εντολή να κινηθεί προς τη Μέση Ανατολή συνοδευόμενο από τη δύναμη κρούσης του.

Ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ναυτικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή, αναφερόμενος απλώς σε «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη». «Ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε, δηλώνοντας παράλληλα ότι παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Αντιδράσεις από την Τεχεράνη και τις κινητοποιήσεις

Οι δηλώσεις του Τραμπ ακολούθησαν τις απειλές του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα έχουν «οδυνηρή» τύχη εάν επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας πως οι ιρανικές δυνάμεις έχουν πάντα «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου εξελίχθηκαν στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών των τελευταίων ετών, κορυφώθηκαν γύρω στις 8 Ιανουαρίου και καταπνίγηκαν βίαια από τις αρχές.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το Ίδρυμα για τους Μάρτυρες και τους Βετεράνους Πολέμων, μετέδωσε ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν, παρουσιάζοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των ταραχών, χαμηλότερο πάντως από τις εκτιμήσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.