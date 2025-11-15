Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια του 22χρονου που πνίγηκε την ώρα που έτρωγε μπέργκερ σε εστιατόριο στη Μεταμόρφωση, όπου βρισκόταν με φίλους του.

Ο πατέρας του νεαρού, μιλώντας στο Star, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι το περιστατικό σχετιζόταν με κάποιο «challenge», ξεκαθαρίζοντας πως ο γιος του δεν κατάπιε επίτηδες αμάσητο το φαγητό του.

Ο 22χρονος παραμένει στη ΜΕΘ, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι φίλοι του περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κατάστημα. Όπως είπαν, ο νεαρός έτρωγε κανονικά όταν ξαφνικά πετάχτηκε από τη θέση του και βγήκε έξω τρέχοντας. Αρχικά πίστεψαν ότι αστειευόταν, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του σε μια κολόνα, προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή που είχε φράξει τους αεραγωγούς του.

Ένας από την παρέα, που εργάζεται ως ναυαγοσώστης, προσπάθησε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, ωστόσο – όπως τονίζουν οι ίδιοι – κανείς δεν χρησιμοποίησε τη σωτήρια λαβή Heimlich.

«Πετάχτηκε απότομα και βγήκε έξω. Στην αρχή νομίσαμε ότι έκανε πλάκα. Καταλάβαμε τι συμβαίνει μόνο όταν άρχισε να χτυπά την πλάτη του στην κολόνα», ανέφερε φίλος του.

Άλλη φίλη τόνισε ότι έγιναν προσπάθειες να βοηθηθεί, όμως όταν είδαν πως δεν μπορούν να τον ανακουφίσουν, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ΕΚΑΒ συμβούλευσε τους παρευρισκομένους να μην συνεχίσουν με επιπλέον παρεμβάσεις, πέρα από όσα είχαν ήδη γίνει.

Ο πατέρας του 22χρονου επανέλαβε ότι το περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με διαδικτυακές προκλήσεις, αλλά αποτελεί έναν τραγικό πνιγμό από μεγάλο κομμάτι τροφής που κατέβηκε αμάσητο και έφραξε την τραχεία του νεαρού.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερο από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε δραματικά την κατάστασή του.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16 και το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, καταβάλλοντας προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία. Παρ’ όλα αυτά, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον νεαρό σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 22χρονος, που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει Τουριστικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είχε μόλις επιστρέψει από την καλοκαιρινή του σεζόν στην Κω.