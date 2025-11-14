Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, μένοντας για περίπου δύο λεπτά χωρίς οξυγόνο. Το περιστατικό συνέβη μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, όταν ο νεαρός κατέρρευσε μπροστά σε φίλους και προσωπικό του καταστήματος στο Κορωπί. Οι γιατροί δίνουν μάχη να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του.

Το μπέργκερ του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο. Λόγω του φόβο του, φίλοι του ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στην επιχείρηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο. Ο 22χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς από το ατύχημα του προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, οι οποίες ίσως και να είναι μη αναστρέψιμες.

Ο πατέρα του, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» μέσω της Ματίνας Παγώνη, ξεκαθάρισε πως οι φίλοι του παιδιού του δεν θέλει να κατηγορηθούν.

«Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω πως απευθύνει έκκληση στα ΜΜΕ να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό καθώς φέρεται πως ξεκίνησε από challenge στα social media.