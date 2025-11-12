Αίσθηση έχει δημιουργήσει η είδηση ότι ένας 22χρονος από το Κορωπί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», μετά από απόπειρα να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο ενός challenge.

Απόφραξη αεραγωγού

Ο νεαρός υπέστη απόφραξη αεραγωγού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε πάει με φίλους του στο Κορωπί, όταν αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα με το συγκεκριμένο challenge. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, οι αεραγωγοί του 22χρονου έφραξαν.

Οι φίλοι του, που δεν γνώριζαν πρώτες βοήθειες, δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του παρείχαν ΚΑΡΠΑ, κατάφεραν να τον επαναφέρουν και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει πολύ σοβαρή, με τους γιατρούς να αναφέρουν προβλήματα σε ζωτικά όργανα, όπως τον εγκέφαλο και τα νεφρά.

«Δυστυχώς η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη. Μ΄ένα θαύμα θα σωθεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών», είπε στο Live News ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ.

