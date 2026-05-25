Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής (24/5) στην Πάτρα και στα Χανιά, μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας στην ιστορία του.

Στην Πάτρα, η «καρδιά» των εορτασμών χτύπησε στη Γούναρη, έξω από τον σύνδεσμο φιλάθλων του Ολυμπιακού, όπου χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, με συνθήματα, καπνογόνα, σημαίες και κορναρίσματα να μετατρέπουν το κέντρο της πόλης σε ένα ατελείωτο ερυθρόλευκο πάρτι.

Από νωρίς, δεκάδες φίλοι της ομάδας είχαν κατακλύσει καφετέριες, πλατείες και σημεία όπου προβαλλόταν ο μεγάλος τελικός, παρακολουθώντας με αγωνία την αναμέτρηση. Με το τελευταίο σφύριγμα, η ένταση έδωσε τη θέση της σε ξέσπασμα χαράς, με τον κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στη Γούναρη δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, ενώ οι πανηγυρισμοί επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος του κέντρου, από την πλατεία Γεωργίου μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Μηχανές και αυτοκίνητα σχημάτισαν αυτοκινητοπομπές, με τους οπαδούς να τραγουδούν συνθήματα για την ευρωπαϊκή κορυφή και το τέταρτο αστέρι.

Δεν έλειψαν τα βεγγαλικά και οι πυρσοί που φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας εικόνες γιορτής που θύμιζαν Πειραιά. Η Πάτρα έζησε μια ανεπανάληπτη νύχτα γεμάτη ενθουσιασμό και περηφάνια για την ομάδα.

Γιορτή και στα Χανιά

Αντίστοιχα, στα Χανιά, φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν μετά το τέλος του αγώνα στους δρόμους του κέντρου, περνώντας από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς για να γιορτάσουν τη νίκη. Καπνογόνα, σημαίες, κορναρίσματα και ο ύμνος της ομάδας αντήχησαν σε κάθε γωνιά της πόλης.

Οι πανηγυρισμοί ήταν ξέφρενοι, μετατρέποντας τα Χανιά σε μια ακόμη εστία εορτασμού για την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού.