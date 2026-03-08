Σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε το βράδυ τυ Σαββάτου στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» ανήλικος , έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Για το περιστατικό συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο.