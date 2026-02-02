Στη σύλληψη τριών ατόμων στο Ηράκλειο προχώρησαν αστυνομικοί, μετά από υπόθεση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Ηράκλειο, έπειτα από περιστατικό πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους. Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, όταν δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν ποσότητα αλκοόλ από κατάστημα, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Οι αρχές συνέλαβαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος και τη 40χρονη υπάλληλο, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, διέθεσαν αλκοόλ προς πώληση στους ανηλίκους. Επιπλέον, συνελήφθη μία 33χρονη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.