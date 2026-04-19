Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη Betsson με 92-81 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, σχολίασε την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ αναφέρθηκε και στη συνέχεια των υποχρεώσεων στη EuroLeague. Παράλληλα, μίλησε για το διάστημα μέχρι το επόμενο παιχνίδι, το ενδεχόμενο ελληνικών «εμφυλίων» στα playoffs, αλλά και το σημαντικό επίτευγμα του Κώστα Παπανικολάου.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την απόδοση της ομάδας του:

«Κάναμε κάποια παιδαριώδη λάθη και χάναμε διαφορές, το πηγαίναμε 10-12 πόντους, ερχόταν κοντά ο Άρης και ανεβάζαμε αμέσως. Ακόμα και στο τέλος πολλές φορές κάναμε λάθος, διαβάσαμε λάθος την επιθετική άμυνα του Άρη αλλά το ότι κερδίσαμε και ευχαριστήθηκε ο κόσμος, ήταν ένα παιχνίδι “όμορφο” επιθετικά ματς και αυτό ήταν το σημαντικό».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς:

«Καταρχήν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της τιμωρίας του. Ακόμα και να είναι καλά, έχουμε την επόμενη εβδομάδα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα, και είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε για να βρει λίγο ρυθμό ενόψει των παιχνιδιών για τα Playoffs αλλά είναι κάτι που δεν είναι στο χέρι μας».

Για τη συνέχεια της EuroLeague:

«Περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε ποιός θα είναι ο αντίπαλός μας. Πιστεύουμε όποιος και να είναι, θα είναι πολύ δυνατή ομάδα και πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί μέσα στην EuroLeague δεν σου χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να ιδρώσεις και να ματώσεις πολύ, να συγκεντρωθείς και να δεις τα παιχνίδια σαν μια μεγάλη πρόκληση. Φυσικά είμαστε πολύ φιλόδοξοι και θέλουμε να ανταποκριθούμε και στις δικές μας φιλοδοξίες αλλα και στου κόσμου».

Για το χρονικό κενό μέχρι τον επόμενο αγώνα:

«Αν δεν έχεις παιχνίδια επίσημα δεν έχεις ρυθμό, ή πως έχει χρόνο να προετοιμαστείς. Είναι ανάλογα πως το βλέπεις, θέλει θετική σκέψη. Σε κάθε περίπτωση με αυτό που έχεις πρέπει να προχωράς».

Για το αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό ή στα Playoffs:

«Να σας πω κάτι εδώ στην Ελλάδα πιστεύουμε πως όλα περιστρέφονται γύρω μας, στο μικρόκοσμό μας, τα πάντα είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Υπάρχουν άλλες 20 ομάδες και όλες παλεύουν, όλες οι ομάδες αλλά και ο Παναθηναϊκός φυσικά αξίζουν να είναι ο αντίπαλός μας. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος για εμάς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο συνεπείς και επαγγελματίες γίνεται, να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιόν θέλουμε, ποιον προτιμάμε, εμείς αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κανένα ματς, δεν το έχουμε κάνει ποτέ και ούτε θα το κάνουμε. Όποιος και να έρθει θα τον σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπροούμε».

Για τον Παπανικολάου:

«Είναι ένας μπασκετικός θρύλος, ξέρετε τι είναι να παίξεις 800 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό; Είναι φανταστικό γεγονός. Δείχνει τη συνέπειά του, το πόσο συστηματικά δούλεψε όλο το χρόνο και τι προσέφερε στη ομάδα. Το 800 παιχνίδια στον Ολυμπιακό, επειδή είναι μια ομάδα που δεν μπορείς ποτέ να ησυχάσεις, να είσαι χαλαρός, πάντα πρέπει να έχεις κίνητρο γιατί η ήττα απαγορεύεται, άρα τα 800 παιχνίδια εδώ είναι περισσότερα από άλλες ομάδες».