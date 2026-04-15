Σε έναν αγώνα που μπορεί να κρίνει την πρωτιά της κανονικής περιόδου της EuroLeague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (16/4, 21:15), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν την τύχη τους στα χέρια τους.

Με ρεκόρ 25-12, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα απειλείται μόνο από τη Βαλένθια (24-13), η οποία υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή των Πειραιωτών:

Για τη Μιλάνο: «Είναι μία ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα. Πιέζει πολύ στην άμυνα, κάνει deny στα hand off. Παίζει οργανωμένο μπάσκετ και πασάρει πολύ. Φυσικά έχει ταλέντο. Δεν ότι επειδή δεν θα διεκδικήσει θέση στα playoff, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ταλέντο.

Εάν δει κανείς το ρόστερ της θα το καταλάβει. Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στην κανονική περίοδο και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Οι παίκτες μας έχουν κάνει πολύ σκληρή προσπάθεια όλο τον χρόνο με πολλούς τραυματισμούς, ανακατατάξεις, παίκτες έμπαιναν και έβγαιναν.

Νομίζω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι και φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε ως επιστέγασμα της όλης προσπάθειάς μας».

Για το πόσο απλό είναι να κυνηγάει τη νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα σε μία αδιάφορη ομάδα: «Προφανώς και δεν είναι απλό. Θέλει προσπάθεια και να μείνεις στο πλάνο. Αν περάσει στο μυαλό κάποιον ότι είναι διαδικαστικό το παιχνίδι, τότε θα μπούμε σε πρόβλημα και θα φανεί. Ελπίζω να μην γίνει αυτό, γιατί είμαστε μία σοβαρή ομάδα, που τώρα στα τελευταία ματς μένουμε στο πλάνο. Κάνουμε τα απλά πράγματα, που στο μπάσκετ είναι σημαντικά. Τα κάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και θα κοιτάξουμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια στα playoffs».

Για τους τραυματίες: «Ο Φουρνιέρ είναι καλά και ο Νιλικίνα είναι καλά. Ο Τζόουνς είναι έξω. Δεν έχει επανέλθει ακόμα στις προπονήσεις και ο Μόρις κάνει μόνο ατομικές. Δεν θα είναι και εκείνος εντός. Όλοι οι άλλοι θα είναι».

Για την αλλαγή του φορμάτ: «Εντάξει, δεν θα πω η φανταστική μας δουλειά. Θα πω ότι γενικά ο οργανισμός έχει μεγάλη γνώση του πώς θα λειτουργήσει. Οι πρόεδροι παρέχουν σταθερότητα στην ομάδα και ακόμα το γεγονός ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος είναι δείγμα της σταθερότητας. Έχουμε ένα πλάνο και προσπαθούμε να μην έχουνε αυξομειώσεις σχετικά με το τι χάνουμε και τι κερδίζουμε μέσα στη χρονιά. Το πιο σημαντικό σε όλα είναι ότι ο βασικός μας άξονας τη φετινή χρονιά στη περιφέρεια, Κίναν Έβανς, από όταν τραυματίστηκε, θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους προέδρους γιατί δώσανε μεγάλη βοήθεια με τις μεταγραφές μέσα στη χρονιά. Και στη θέση 5. Ήταν σημαντικό να μην μείνουμε όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά, γιατί πλέον η EuroLeague θέλει 16-17 παίκτες»

Για τον Ντόρσεϊ, τον Βεζένκοβ και τον Μιλουτίνοβ, που διεκδικούν σημαντικά ατομικά βραβεία μετά τη λήξη της regular season: «Το ταβάνι μας είναι πραγματικά υψηλό και έχει να κάνει με το ταλέντο της ομάδας. Υπήρξαν παιχνίδια που δεν παίζει ένας παίκτης σαν τον Φουρνιέ και μπορούμε να βάλουμε 100 πόντους. Σημαντικοί παίκτες είναι εκτός και παίρνουμε σημαντικές νίκες. Σκεφτείτε ότι υπάρχει και ο Φουρνιέ που είναι στο ίδιο επίπεδο των όσων είπατε, αλλά και άλλοι παίκτες γύρω γύρω που σε άλλες ομάδες θα είχαν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά μένουν εδώ και βοηθούν την ομάδα ακόμα και με το να καταπιέσουν λίγο το ταλέντο τους».

Για την «κατάρα» της πρώτης θέσης: «Έχω μεγάλη αβεβαιότητα για αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα μας και γύρω και μεγάλη ανασφάλεια. Δεν είμαι σούπερ ασφαλείς με το ότι δουλεύουμε καλά και θα πάμε καλά. Οπότε δεν έχω τέτοιου είδους σκέψεις. Έχω επικεντρωθεί στο αυριανό ματς. Ούτε καν έχω δει τα σενάρια του ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας εάν βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι. Και θα έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Διαβάζω βέβαια κάποιες αναλύσεις του στιλ “καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτός, καλύτερα να αποφύγει τον άλλον”. Θα έλεγα όμως ότι επειδή είμαστε πρώτοι, καλύτερα να αποφύγουν οι άλλοι εμάς. Προτιμάω να μην διαλέγουμε αντίπαλο και να είμαστε όσοι καλύτεροι γίνεται».