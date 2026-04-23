Δέκα μέρες μακριά από την Τούμπα είναι καιρός πολύς. Τόσος που – μεταξύ άλλων – αναγκάζει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έπειτα από την αυριανή προπόνηση να δώσει ένα ακόμη 48ωρο ρεπό – το Σαββατοκύριακο – στους ποδοσφαιριστές του.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός Ολυμπιακός δεν έπιασε δουλειά για το αντάμωμα της 3ης του Μάη με τον ΠΑΟΚ. Την κρισιμότερη παρτίδα των φετινών play offs μέχρι την επόμενη.

Οχι, προφανώς δεν άνοιξαν κουβέντα για τον Δικέφαλο του Βορρά στον Ρέντη. Από χθες όμως ξεκίνησαν να ασχολούνται με κάποια δικά τους «κομμάτια» της δουλειάς. Και με μια σειρά από πρόσωπα που κατανοούν ότι η αγωνιστική τους φόρμα πέραν τούδε θα παίξει καταλυτικό ρόλο για το πρόσημο ολόκληρης της σεζόν. Σαν να λέμε; Ναι, προφανώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Πρώτος και καλύτερος. Η περίπτωση του Μαροκινού άλλωστε είναι εξόφθαλμη.

Αν έχει πιθανότητες ο Ολυμπιακός να σηκώσει το 49ο και να ανατρέψει το -5 από την ΑΕΚ στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές των play offs, αυτές περνούν σίγουρα από το «ένστικτο» του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος. Ας έβαλαν τα γκολ στη Λεωφόρο ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ροντινέι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι αν δεν πάρει μπρος ο αρχισκόρερ τους δεν μπορούν να προσδοκούν σε πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ελ Κααμπί εσχάτως περνά ένα διάστημα αφλογιστίας.

Σερί…

Στη Λεωφόρο έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες απέναντι στον Αλμπάν Λαφόν. Με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs αστόχησε από το ύψος του πέναλτι στο 28΄ έχοντας φάτσα την εστία του Θωμά Στρακόσα, μάλλον στην πιο καθαρή ευκαιρία του Ολυμπιακού σε εκείνο το παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο 0-0 (8/3) λίγο πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας είδε τον Αντώνη Τσιφτσή να του λέει «όχι» στο 77΄ σε ένα τετ α τετ.

Ενας αυθεντικός σκόρερ που ανάμεσα στα άλλα ξέρει να υπογράφει τα μεγάλα ματς, στα ντέρμπι μετρά διαδοχικές χαμένες ευκαιρίες έχοντας κολλήσει στα 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως συμβαίνουν αυτά στη ζωή του σέντερ φορ. Το θέμα όμως είναι ότι η κουβέντα γύρω από τον Μαροκινό δεν είναι… φιλολογική. Προκύπτει σε μια συγκυρία που κάθε του εκτέλεση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην κατάταξη των Ερυθρόλευκων στο πρωτάθλημα.

Το 57,4%

Οι Ερυθρόλευκοι φέτος έχουν μια συνήθεια στο πρωτάθλημα που μοιάζει άλλοτε με ευχή και άλλοτε με κατάρα. Εξαρτώνται σε απίθανο βαθμό από τα γκολ των σέντερ φορ τους. Από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον άλλοτε παρτενέρ του, άλλοτε αντικαταστάτη του, Μεντί Ταρέμι: Τα 17+10 γκολ των Πειραιωτών από τα 47 στο φετινό πρωτάθλημα.

Το 57,4% των γκολ μιας ολόκληρης χρονιάς από μόλις δύο ποδοσφαιριστές σε μια συνθήκη που από τη μια σε κάνει να σκέφτεσαι και να τιμάς τη σημασία της ικανότητας των σέντερ φορ και από την άλλη να καταλαβαίνεις το πρόβλημα αν διαβάσεις την ιστορία ανάποδα. Αν δεν βάλουν εκείνοι – ο πρώτος και ο τρίτος σκόρερ της Λίγκας – συνήθως δεν βάζει κανείς. Με αποδείξεις. Την προηγούμενη φορά ήταν Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0, δύο μήνες πριν (21/2) που ήρθε νίκη δίχως κανείς από τους δύο να βρει δίχτυα.

Το άλλαξε

Κόλλησε για καιρό σε αυτή τη σκέψη ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί και τους δύο. Εξού και το γεγονός ότι επέλεγε σταθερά από ένα σημείο και πέρα μια 4-4-2 διάταξη που δεν έκανε άλλες δουλειές στο γήπεδο, αλλά θεωρητικά έδινε πλεονέκτημα στην εκτέλεση: Φτάνει να έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα. Πότε το άλλαξε;

Την Κυριακή, όταν πλέον υπήρξαν μαζεμένα ματς όπου Ελ Κααμπί και Ταρέμι δεν σκόραραν. Εκεί επανέφερε το 4-2-3-1 αφήνοντας τον Ιρανό στον πάγκο – δεν έπαιξε ούτε σαν αλλαγή. Ο Ελ Κααμπί είναι ένα κλασικό 9άρι της μιας επαφής. Ταιριαστός απόλυτα στο βασικό σχέδιο του Βάσκου. Το στυλ με την πίεση ψηλά και που θέλει το «9άρι» να κάνει μέτρα κυνηγώντας τους στόπερ αλλά και μια μόνιμη κίνηση στο όριο της γραμμής της αντίπαλης άμυνας.

Παράδοση

Δεν είναι τυχαίο ότι την Κυριακή στη Λεωφόρο μπορεί να μη σκόραρε αλλά ήταν πιο επικίνδυνος από κάθε άλλη φορά εδώ και καιρό. Εφτιαξε μόνος του ένα τετ α τετ εκμεταλλευόμενος μια μπαλιά εξήντα μέτρων από τον Σαντιάγκο Εσε, ακριβώς γιατί ήταν σωστά τοποθετημένος ανάμεσα στους στόπερ σε μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ανεβάσει τις γραμμές του. Είχε αρκετές κερδισμένες εναέριες μονομαχίες και 0.91 Xgoals σε 4 συνολικά εκτελέσεις.

Ενιωσε άνετα παίζοντας με 10 περσινούς συμπαίκτες στην 11άδα. Και με το τρίγωνο Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς γύρω του. Τι λείπει; Το γκολ. Αραγε να το βρει σε μια έδρα που έχει προλάβει να χτίσει τη δική του παράδοση; Εκανε δύο σπουδαίες νίκες στην Τούμπα ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ για το πρωτάθλημα, πέρσι και πρόπερσι: 1-4 στις 18/2/24 με τον Ελ Κααμπί να βάζει δύο, 2-3 στις 10/11/24 που έβαλε ένα ακόμη. Και φέτος έδωσε την ασίστ στον Τσικίνιο με την οποία οι Πειραιώτες προηγήθηκαν (5/10/25). Εκείνο το ματς όμως γύρισε ανάποδα…