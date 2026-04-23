Οι νίκες με άνεση της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό στο μπάσκετ, είχαν ένα κοινό. Αμφότερες οι νικήτριες ομάδες βρήκαν ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια τους. Για να ειπωθεί ακόμη σωστότερα ή για να υπάρξει καλύτερη προσέγγιση, οι Πράσινοι στο μπάσκετ δίδοντας απανωτά παιχνίδια μοιάζουν όλο και πιο δεμένοι στο παρκέ!

Η ΑΕΚ, για να πάμε στο σύνολο του Νίκολιτς, είχε παίξει δύο σούπερ ευρωπαϊκά απαιτητικά ματς απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο. Με υψηλή ένταση οι αναμετρήσεις. Καταπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές.

Αν, όμως, διαθέτεις επαρκή ή πολύ καλή φυσική κατάσταση, τότε μπορείς να αντέχεις και να βρίσκεις δυνάμεις μέσα στους αγώνες ή από τον μεγάλο στόχο που έχεις μπροστά σου. Ο ΠΑΟΚ είχε να αγωνιστεί πολλές ημέρες. Οι πάντες, από τον προπονητή έως τους ποδοσφαιριστές, ήταν εκτός ρυθμού. Διαλύθηκε. Και η ΑΕΚ, από την Πέμπτη στην Κυριακή έδειξε τρομερό σθένος και «κατάπιε» τους Ασπρόμαυρους που ήθελαν αλλά δεν κατάφεραν να μείνουν στο κόλπο για τον τίτλο στο ποδόσφαιρο.

Αν κάποιος θέλει να πάει στο μπάσκετ, τι βλέπει, αλήθεια; Τον Λεσόρ να είναι σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερος, να πείθει πως μπορεί να αφήσει για τα καλά πίσω τον τραυματισμό του. Τον Χέιζ-Ντέιβις να προσαρμόζεται και να αφομοιώνει τα συστήματα και τους Ρογκαβόπουλο και Σορτς να προσφέρουν λύσεις οσάκις τους ζητεί να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο ο Αταμάν.

Ο τούρκος προπονητής δεν… χαλάστηκε με το ένα ακόμη ματς πριν από τα play offs. Λες και το είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Δείχνει καυτός ενόψει των αναμετρήσεων με τη Βαλένθια. Και ναι μεν το μειονέκτημα της έδρας δεν γίνεται κάποιος να το παραβλέψει, ούτε να αγνοήσει πως η ισπανική ομάδα έχει σπουδαίο ρόστερ, επιπρόσθετα έναν πολύ αξιόλογο κόουτς που αναδείχθηκε σε κορυφαίο της σεζόν, αλλά και παίκτες σε φόρμα.

Ωστόσο, οι Πράσινοι ποντάρουν στη φανέλα με τα αστέρια, στα συνεχή ματς και άλλωστε ζούμε την εποχή της «μιας μάχης μετά την άλλη». Αυτές δίνουν ώθηση. Οι συγκρούσεις τρέφουν τους αθλητές, τους διψασμένους για επιτυχίες. Η αδράνεια σε καθηλώνει. Εχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Μόνο τους τραυματισμούς φοβούνται οι ομάδες που έχουν σωστά δομηθεί – όχι την κόπωση από τα συνεχή ματς.

Γιατί αν αποκτήσουν ομοιογένεια μέσα από τις δοκιμασίες και τα ραντεβού «χωρίς αύριο», τότε έχουν ρυθμό και δικαίως μπορούν να ανατρέψουν κάθε σε βάρος τους προγνωστικό.