Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων 2021-2027 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να προχωρά στην ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Πολιτική Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Rafaelle Fitto.

Από το συνολικό ποσό, τα 1,91 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την εισαγωγή νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων και τα 224 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων κρίσιμων δράσεων.

Οι τομείς στους οποίους εστιάζουν οι πόροι είναι:

Στέγαση: Προσιτή και βιώσιμη κατοικία.

Υδάτινοι Πόροι: Ασφαλής πρόσβαση στο νερό και βιώσιμη διαχείριση.

Τεχνολογία: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω χρηματοδότησης κρίσιμων τεχνολογιών από την Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

Άμυνα και Ασφάλεια: Στήριξη της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας.

Ενέργεια: Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης επιφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων:

-παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021- 2027 κατά ένα έτος (έως το 2030), καθώς και

-χορήγηση επιπλέον προκαταβολών ύψους 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα.

Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών 500 εκατ. ευρώ

Ειδικά για τον τομέα της στέγασης, δεσμεύθηκαν πόροι ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ανακαινίσεων σε ιδιωτικές κατοικίες με παράλληλη ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτήσει με επιδότηση, που ξεκινά από 70% και φτάνει έως το 95% «κλειστά» και «ανοικτά» παλαιά σπίτια. Η δράση θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα, που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την ανακαίνιση και αξιοποίηση της περιουσίας τους. Τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους από 25- 35 ετών, καθώς και για ακίνητα, που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος της σημαντικής αυτής δράσης είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η ενίσχυση της ποιοτικής ιδιοκατοίκησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, επεσήμανε: «Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μια εθνική επιτυχία. Αποτυπώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η συστηματική δουλειά παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πιστοποιεί ότι η βούληση να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, γίνεται πράξη. Σηματοδοτεί επίσης την ορθότητα της ελληνικής θέσης ως προς την ανάγκη να εξασφαλιστούν περισσότερα κονδύλια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως το στεγαστικό, η άμυνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ειδικά για τη στέγαση, είναι σημαντικό ότι η πρωτοβουλία και η διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων που θα χρηματοδοτήσουν με επιδότηση ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, όχι μόνο βρίσκει ανταπόκριση σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο της Ε.Ε. αλλά, πλέον, αποτελεί μια πρωτοπόρο δράση πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την πραγματοποίηση των δεσμεύσεών μας με στόχο την Ελλάδα που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τη γενική γραμματεία ΕΣΠΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός κυβέρνησης, για την εξαιρετική δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για το σήμερα και για το αύριο της χώρας».

Η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, τόνισε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021- 2027, υπό το συνολικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, σηματοδοτεί για τη χώρα μας μια ουσιαστική ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη για τη χώρα. Ένα σημαντικό σημείο της αναθεώρησης αποτελεί η δράση προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επιδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».