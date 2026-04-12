Η ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 ολοκληρώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να προχωρά στην ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δισ. ευρώ. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Πολιτική Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Rafaelle Fitto.

Από το συνολικό ποσό, τα 1,91 δισ. ευρώ θα διατεθούν για νέες στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ 224 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση υφιστάμενων κρίσιμων δράσεων. Η ανακατεύθυνση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Οι τομείς στους οποίους εστιάζουν οι πόροι είναι:

Στέγαση: Προσιτή και βιώσιμη κατοικία.

Υδάτινοι Πόροι: Ασφαλής πρόσβαση στο νερό και βιώσιμη διαχείριση.

Τεχνολογία: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP).

Άμυνα και Ασφάλεια: Στήριξη της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας.

Ενέργεια: Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης φέρνει δύο βασικά πλεονεκτήματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων:

Παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών του ΕΣΠΑ 2021-2027 κατά ένα έτος, έως το 2030.

Χορήγηση επιπλέον προκαταβολών ύψους 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 450 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισρεύσει στη χώρα.

Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών 500 εκατ. ευρώ

Για τον τομέα της στέγασης, δεσμεύθηκαν πόροι ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ανακαινίσεων ιδιωτικών κατοικιών και την παράλληλη ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση από 70% έως 95% για «κλειστά» και «ανοικτά» παλαιά σπίτια.

Η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για ανακαίνιση. Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους 25-35 ετών, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η ενίσχυση της ποιοτικής ιδιοκατοίκησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μια εθνική επιτυχία. Αποτυπώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η συστηματική δουλειά παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Πιστοποιεί ότι η βούληση να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, γίνεται πράξη.

Σηματοδοτεί επίσης την ορθότητα της ελληνικής θέσης ως προς την ανάγκη να εξασφαλιστούν περισσότερα κονδύλια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως το στεγαστικό, η άμυνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ειδικά για τη στέγαση, είναι σημαντικό ότι η πρωτοβουλία και η διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού για την εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων που θα χρηματοδοτήσουν με επιδότηση ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, όχι μόνο βρίσκει ανταπόκριση σε κορυφαίο θεσμικό επίπεδο της Ε.Ε. αλλά, πλέον, αποτελεί μια πρωτοπόρο δράση πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την πραγματοποίηση των δεσμεύσεών μας με στόχο την Ελλάδα που αξίζει στους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να συγχαρώ τη γενική γραμματεία ΕΣΠΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εντός και εκτός κυβέρνησης, για την εξαιρετική δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για το σήμερα και για το αύριο της χώρας».

Η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου ανέφερε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027, υπό το συνολικό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, σηματοδοτεί για τη χώρα μας μια ουσιαστική ανακατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά δημοσιονομικά και διαχειριστικά οφέλη για τη χώρα. Ένα σημαντικό σημείο της αναθεώρησης αποτελεί η δράση προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, με την επιδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».