Εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή supercars πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, εντοπίζοντας πλήθος παραβάσεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τη νομιμότητα των οχημάτων.

Με αξιοποίηση πληροφοριών από διόδια και τελωνεία, καθώς και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, σχεδιάστηκε πανελλαδική επιχείρηση στοχευμένων ελέγχων. Η δράση επικεντρώθηκε σε οχήματα υψηλής αξίας που κινούνται στην ελληνική επικράτεια.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες και μάντρες αυτοκινήτων, αλλά και σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα. Οι έλεγχοι αυτοί αποκάλυψαν σημαντικές παραβάσεις και οδήγησαν σε δεσμεύσεις οχημάτων.

Συνολικά δεσμεύτηκαν 229 οχήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνονται ενδεικτικά μάρκες όπως Lamborghini, Porsche, Mercedes, Bentley, Audi και Ferrari, με αξίες που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν τα 750.000 ευρώ ανά όχημα.

Οι παραβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, απαγόρευση κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, ζητήματα πόθεν έσχες, τεκμήρια χρήσης, παροχές σε είδος και φορολογική κατοικία οδηγών ή κατόχων.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και άλλα οικονομικά και μη εγκλήματα. Σε ένα όχημα βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, ενώ σε άλλα διαπιστώθηκαν παραποιημένα πλαίσια, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για κλεμμένα αυτοκίνητα.

Τα πρόστιμα αναμένεται να καταλογιστούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία διερεύνησης όλων των υποθέσεων.