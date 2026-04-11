Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακής αβεβαιότητας, η Γαλλία προχωρά σε μια ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού της μοντέλου, θέτοντας ως κεντρικό άξονα την ηλεκτροποίηση της οικονομίας. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει τον διπλασιασμό των ετήσιων κρατικών ενισχύσεων για την ηλεκτροποίηση έως το 2030, από 5,5 δισ. ευρώ σήμερα σε 10 δισ. ευρώ.

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί απλώς μια περιβαλλοντική επιλογή, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εθνικής ασφάλειας και ενεργειακής ανεξαρτησίας. Όπως επισημαίνεται από την πολιτική ηγεσία, η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως οικονομικό αγαθό, αλλά ως κρίσιμος παράγοντας ισχύος και σταθερότητας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των διεθνών συγκρούσεων και των διαταραχών στις αγορές ενέργειας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η αύξηση των κονδυλίων δεν θα οδηγήσει σε διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αντιθέτως, θα επιτευχθεί μέσω ανακατανομής πόρων και περικοπών σε άλλους τομείς δαπανών, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής αποτελεί η μαζική ανάπτυξη αντλιών θερμότητας. Ο στόχος είναι η εγκατάσταση ενός εκατομμυρίου μονάδων ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας, αντικαθιστώντας σταδιακά τα συστήματα θέρμανσης που βασίζονται στο φυσικό αέριο. Ήδη έχει αποφασιστεί ότι από τα τέλη του 2026 δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αέριο σε νέες οικοδομές.

Παράλληλα, προβλέπεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στήριξης των νοικοκυριών, ώστε να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων τους με ηλεκτρικές λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, όπου σχεδιάζεται η ενεργειακή αναβάθμιση περίπου δύο εκατομμυρίων κατοικιών έως το 2050.

Η επιλογή της ηλεκτρικής θέρμανσης ως κυρίαρχου μοντέλου συνδέεται άμεσα με τη δομή της γαλλικής ενεργειακής παραγωγής. Η χώρα διαθέτει ήδη ένα από τα πιο «καθαρά» ενεργειακά μείγματα στην Ευρώπη, με την πλειονότητα της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από πυρηνικούς σταθμούς και σημαντικό ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές. Μέσω της στρατηγικής αυτής, εκτιμάται ότι θα αντικατασταθούν περίπου 85 τεραβατώρες κατανάλωσης φυσικού αερίου, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο των εισαγωγών της χώρας.

Στον τομέα των μεταφορών, η κυβέρνηση θέτει έναν εξίσου φιλόδοξο στόχο: έως το 2030, τα δύο στα τρία νέα αυτοκίνητα που πωλούνται να είναι ηλεκτρικά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ενεργοποιούνται νέα προγράμματα επιδότησης, μεταξύ των οποίων και σχήματα επιδοτούμενης μίσθωσης για περίπου 100.000 οχήματα, που απευθύνονται τόσο σε χαμηλόμισθους όσο και σε επαγγελματίες με υψηλές μετακινήσεις.

Η οικονομική διάσταση της μετάβασης προβάλλεται ως ήδη ανταγωνιστική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, το κόστος χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι πλέον σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ της ταχείας διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν περιορίζεται στην κατανάλωση ενέργειας. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εγχώρια παραγωγή τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των τεχνολογιών που τη συνοδεύουν, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αντλίες θερμότητας. Η σύνδεση ενεργειακής και βιομηχανικής πολιτικής αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, με στόχο την αποφυγή νέων εξαρτήσεων από τρίτες χώρες.

Η γαλλική πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης, αλλά ξεχωρίζει για την έμφαση στην κρατική παρέμβαση, την κεντρική στρατηγική κατεύθυνση και τη σαφή σύνδεση με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Τα επόμενα χρόνια θα κρίνουν όχι μόνο την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, αλλά και τη δυνατότητα της Γαλλίας να αποτελέσει πρότυπο για την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη.