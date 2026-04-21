Ανώτερος του Χέιζ-Ντέιβις

του Κώστα Κοφινά

Από την αρχή η ιστορία για όποιον έχει χάσει κεφάλαια. Ο Ναν ήρθε μεσούσης της σεζόν στην Αθήνα, την περίοδο 2023-24 κι ενώ είχε λεχθεί πως βρισκόταν στο «μάτι» και του Ολυμπιακού. Τελικά, ντύθηκε στα πράσινα και με αποτέλεσμα αυτό που κοινώς αποκαλούμε ως το κερασάκι στην τούρτα της πράσινης επιστροφής. Υπήρξε εκκωφαντική μεταγραφή. Μαζί με τον Σλούκα, ο Ναν οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας το ’24 και λίγο μετά πανηγύρισαν και τον τίτλο του πρωταθλητή στο Μαρούσι. Κορυφαίος σκόρερ, με θαυμαστή ικανότητα στα τρίποντα, όταν παίρνει μπροστά δύσκολα σταματά, σταρ από τους λίγους και κυρίως αριστερόχειρας, άρα δύσκολο κάποιος να τον μαρκάρει. Με γερό πρώτο βήμα και άλμα που συχνά τον οδηγεί σε εντυπωσιακά καρφώματα, ακριβώς στο πρόσωπο αντιπάλου. Και μετά μια κίνηση που μοιάζει του στυλ «αυτός είμαι εγώ». Τα επόμενα δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός γιόρτασε δύο Κύπελλα, όχι όμως την κορυφή στην Ελλάδα την περασμένη σεζόν.

Δεν ευθύνεται ο Ναν γι’ αυτό – αλίμονο. Απλά, ο Παναθηναϊκός του Αταμάν είναι μια ομάδα που βασίζεται στην ατομική πρωτοβουλία, δεν έχει πληθώρα συστημάτων και ο τούρκος προπονητής ποντάρει στο πώς τα βαριά χαρτιά θα δείξουν την αξία τους. Ας μη φτάσουμε σε υπερβολές πως πάει με… αυτόματο πιλότο το Τριφύλλι. Απλά, χρειάζεται κάποιον που να δίνει σκορ και να μετρά πόντους. Ο Ναν έχει αναδειχθεί κορυφαίος στην Ευρωλίγκα, το να συμπεριλαμβάνεται στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης δεν συνιστά είδηση, ενώ ο ίδιος εφέτος προτίμησε για καλύτερο της κανονικής διάρκειας τον Βεζένκοφ. Της κανονικής, ας ειπωθεί ξανά. Γιατί στα play in και στα play offs έχουμε μπροστά μας κάτι ολότελα διαφορετικό. Μια νέα συνθήκη. Και ο Νο 25 του Παναθηναϊκού, αυτός που έλειψε τούτη τη σεζόν για αρκετά ματς και η απουσία του έκανε θόρυβο πολύ απλά γιατί ήρθαν ήττες έως και αναπάντεχες, δηλώνει πανέτοιμος να πιάσει ξανά το όπλο του.

Ορισμένοι λένε πως η έλευση του Χέιζ-Ντέιβις και το υψηλό ποσό που παίρνει ο επίσης θαυμαστός για τις ικανότητές του αμερικανός φόργουορντ, δεν αποκλείεται να έφεραν στη σκέψη αρκετών το ποιος από τους δύο παίκτες είναι καταλύτης στην απόδοση των Πρασίνων. Ισως να πήγε και του Ναν εκεί το μυαλό – ποιος άλλωστε σταρ του δικού του μεγέθους θέλει να είναι το δεύτερο βιολί; Κανένας.

Αν δούμε το πού κρίνονται τα παιχνίδια και οι τελικοί, σε ένα συμπέρασμα καταλήγουμε: καλή η βοήθεια στην άμυνα, η πληθωρικότητα ενός παίκτη, το πώς κλείνει η ρακέτα γύρω του και το ταλέντο να αγωνιστεί παντού και σε όλες τις θέσεις, ωστόσο στο μπάσκετ πάντα θα μετρούν οι σκόρερ. Αυτοί που προσφέρουν σκορ. Οσοι με τις εκρήξεις τους φέρνουν αδρεναλίνη στο κοινό και αποκτά ώθηση η ομάδα τους. Μόνο ο Ναν μπορεί να δώσει αυτά!

Το μαρτύριο του Σίσυφου

του Γιώργου Νασμή

«Είμαι σε mode MVP. Ολα ξεκινούν τώρα». Ηταν 27 Μαρτίου όταν ο Κέντρικ Ναν ένιωθε άτρωτος και έτοιμος να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Οι Πράσινοι μόλις είχαν νικήσει τη Μονακό με 107-97 με τον Αμερικανό να συμμετέχει σε έναν από τους πιο παραγωγικούς του αγώνες. Απέμεναν τέσσερις αγώνες για να ολοκληρωθεί η regular season και η αισιοδοξία πως ο Παναθηναϊκός θα πλασαριστεί ψηλά στη βαθμολογία της Euroleague είχε επιστρέψει στο Telecom Center σαν τσουνάμι έτοιμο να τα σαρώσει όλα.

Εξι ημέρες αργότερα ήρθε η απότομη προσγείωση από τη Χάποελ στην ουδέτερη Σόφια, με τον Ναν να ψάχνει συρτάρι για να κρύψει το mode του MVP. Νέα Ανάσταση με την Μπαρτσελόνα στην καταλανική πρωτεύουσα για να ακολουθήσει ξανά το μαρτύριο στη Βαλένθια. Ενα rollercoaster που έστειλε τον Παναθηναϊκό στα play in απέναντι στη Μονακό και τον Ναν σε περισυλλογή.

Προς το παρόν το μόνο MVP που έχει σχέση με τον Ναν είναι το τζάκετ Louis Vuitton με το οποίο εμφανίστηκε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ όπου έμεινε θεατής λόγω τραυματισμού.

Δεν αμφιβάλλει κανείς πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι το όγδοο αστέρι. Η εμπειρία και το ταλέντο ξεχειλίζουν σε ένα ρόστερ που είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Υπάρχει ωστόσο ένα μεγάλο αγκάθι: το γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το φετινό Final Four. Το «πρέπει» για να διεκδικήσει στην έδρα του το τρόπαιο έχει το βάρος μεγάλου βράχου μετατρέποντας την ομάδα σε έναν σύγχρονο Σίσυφο. Σαν να κουβαλά στην πλάτη του έναν βράχο «υποχρέωσης» και μόλις πλησιάζει στην κορυφή ένα αόρατο χέρι τον ρίχνει ξανά στις παρυφές του λόφου. Ο Παναθηναϊκός με ηγέτη τον Ναν μπορεί να συντρίψει την καλύτερη ομάδα και την επομένη να ηττηθεί από τη χειρότερη. Ενα φαινόμενο που σχετίζεται περισσότερο με την ψυχολογία παρά με το ταλέντο, τη θέληση, τη σκληρή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τον Αταμάν αλλά και ηγέτες σαν τον Ναν για να πετάξουν τον βράχο της υποχρέωσης από πάνω τους και να ξεχυθούν στις κοιλάδες της δόξας παίζοντας το μπάσκετ που ξέρουν. Τα rollercoaster δεν χωρούν σε play in, play offs και final four.