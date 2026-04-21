Το διπλό του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο άφησε ελπίδες στους Ερυθρόλευκους, ωστόσο το πρωτάθλημα παραμένει στο χέρι της ΑΕΚ και κανενός άλλου. Στα τέσσερα ματς που απομένουν, παίζονται 12 βαθμοί. Από αυτούς ο Δικέφαλος χρειάζεται οκτώ για να κλειδώσει το πρωτάθλημα χωρίς να τον ενδιαφέρει τι ακριβώς θα κάνουν οι άλλοι. Μπορεί να χρειαστεί και μόλις δύο νίκες, αρκεί η μία εξ αυτών να είναι την τελευταία αγωνιστική εις βάρος του Ολυμπιακού. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ θα φτάσει τους 72 βαθμούς και ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί ακόμα και αν κάνει τρεις νίκες να ξεπεράσει τους 70. Ομως το να παίξει την τελευταία αγωνιστική τον τίτλο σε ένα ματς, έστω και αν αυτό είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει και ένα ρίσκο.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δύο με τον ΠΑΟΚ. Αμφότερα θα γίνουν με τις ομάδες να μην έχουν ρυθμό, πλην της ομάδας της Τούμπας, η οποία το Σάββατο έχει τον τελικό του Κυπέλλου. Φυσικά και δεν μπορεί να βγάλει κανένας κομπιουτεράκι και να κάνει υποθέσεις εργασίας. Δεν κερδίζονται έτσι οι τίτλοι. Σημαντική λεπτομέρεια που ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Τη μεθεπόμενη Κυριακή, η ΑΕΚ θα παίξει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ, ξέροντας το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, ο οποίος στις 7 μ.μ. θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα βρεθεί στη θέση του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, ο οποίος μπήκε να παίξει ξέροντας πως οι Κιτρινόμαυροι έχουν ξεφύγει και πως αν δεν κέρδιζε θα έχανε ουσιαστικά τον τίτλο. Ο Μάρκο Νίκολιτς λειτούργησε πολύ σωστά το βράδυ της Κυριακής μετά το επιβλητικό 3-0 επί του ΠΑΟΚ λέγοντας πως απομένουν τέσσερα ματς. Αλλωστε παιχνίδι με παιχνίδι έφτασε η ΑΕΚ μέχρι εδώ, έτσι ακριβώς πρέπει να πάει μέχρι το τέλος! ΥΓ.: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναρωτιόταν πώς θα είναι η ΑΕΚ όταν θα έχει και ευρωπαϊκά ματς στο πρόγραμμά της. Το είδε από πολύ κοντά!