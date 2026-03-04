Η Κύπρος βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι καταιγιστικές. Ο ηθοποιός, Στέφανος Μιχαήλ, μιλώντας στην εκπομπή, είπε πως όσα συμβαίνουν στο νησί τις τελευταίες ημέρες είναι πρωτόγνωρα.

«Τελευταία φορά που είχε βιώσει τέτοιο πράγμα η Κύπρος ήταν το ’74. Με μία μεγάλη διαφορά την οποία θα πω σε λίγο. Είναι το κλίμα που επικρατεί, είναι περίεργο, ανασφαλές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακολουθήσει. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει ακούμε και καινούργια πράγματα. Την Κυριακή τα μεσάνυχτα είχαμε το πρώτο χτύπημα στις αγγλικές βάσεις από τα drone. Ο κόσμος, ειδικά στη Λεμεσό και όσοι είναι κοντά στις βάσεις Ακρωτηρίου και στις βάσεις Δεκέλειας, ζουν υπό ένα άλλο καθεστώς φόβου και μεγαλύτερης ανασφάλειας, γιατί είναι δίπλα στις βάσεις και δεν ξέρουν από πού μπορεί να τους έρθει. Δεν μπορώ να συγκρίνω τη δική μου ψυχολογική κατάσταση και το αίσθημα που με διακατέχει αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους της περιοχής που είναι κοντά στις βάσεις. Εμείς προς το παρόν ζούμε κανονικά τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, πηγαίνουμε στις δουλειές μας, δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά, ούτε εκκενώσεις χρειάστηκε να κάνουμε, ούτε σε καταφύγια χρειάστηκε να πάμε. Ευελπιστώ ότι αυτό το πράγμα θα λήξει, αν και δεν το βλέπω να λήγει σύντομα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ είμαι έφεδρος καταδρομέας. Όλοι στην Κύπρο είμαστε έφεδροι, όσοι απολυόμαστε από τον στρατό μετά μπαίνουμε στην εφεδρεία αμέσως. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι εδώ για την Κύπρο, για τον Ελληνισμό της Κύπρου. Ό,τι χρειαστεί θα το πράξουμε. Στο καθεστώς της εφεδρείας παρουσιάζεσαι τρεις φορές τον χρόνο στο στρατόπεδο και κάνεις ασκήσεις. Δηλαδή είσαι ενεργός ουσιαστικά, κάνουμε, μαθαίνουμε τέλος πάντων τα καινούργια πράγματα, κάνουμε φρεσκαρίσματα της εκπαίδευσης που είχαμε κάνει στον στρατό. Στο σπίτι έχουμε εξοπλισμό, όπλα, σφαίρες τα πάντα. Ο δικός μου συνειρμός, είναι ότι δεν θα μας καλέσουν να πάμε τώρα μέσα ή να προκληθεί ένα επεισόδιο επειδή ρίχνει το Ιράν drones και πυραύλους στην Κύπρο για τις βάσεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι μην επωφεληθεί η Τουρκία από όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσουν απέναντι, γιατί εμείς τους έχουμε μέσα, τους έχουμε δίπλα. Οπότε είμαστε, ξέρεις, στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα έχουμε αυτό το πράγμα, ότι ίσως αδράξουν μια ευκαιρία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ίσως να ‘ναι και η πρώτη φορά μετά το ’74 που νιώθουμε την Ελλάδα πραγματικά στο πλευρό μας, τη μητέρα Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα για μας είναι, είναι η πατρίδα μας. Παρόλα αυτά που συνέβησαν το ’74, δεν σταματήσαμε ποτέ να αισθανόμαστε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό τόσο βαθιά στις ψυχές μας. Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

Κούλλης Νικολάου στο Live News: «Υπάρχει ψυχραιμία – Ευχαριστούμε την Ελλάδα και την κυβέρνηση της Κύπρου»

Ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός της σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς», Κούλλης Νικολάου μίλησε στο MEGA για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο.

«Στις δράσεις της ζωής μου είμαι μυημένος στο να διαχειρίζομαι προβλήματα και καταστάσεις και πάντα υπάρχει μια ψυχραιμία και πάντα βλέπω μέσα από το κακό, τη θετική πλευρά. Και η θετική πλευρά αυτή τη στιγμή είναι η Ελλαδάρα μας, η μητέρα πατρίδα που βρίσκεται στην Κύπρο και ευχαριστούμε και τον πρόεδρο της Κύπρου γιατί έδειξε ότι οι συμμαχίες που έχει κάνει, ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε την εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, τα αποτελέσματά της εδώ, είναι όλοι φίλοι δίπλα μας», είπε αρχικά.

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση, τους Έλληνες για το νοιάξιμο, ακόμα και σας τους δημοσιογράφους, τα κανάλια, από το πρωί μιλάω σε όλα τα κανάλια της Ελλάδος, το ενδιαφέρον της Ελλάδος για την Κύπρο και τα λοιπά. Υπάρχει ψυχραιμία. Εγώ δεν είδα αναστάτωση στον κυπριακό λαό. Δεν είναι ότι είναι ανώριμος λαός και δεν βλέπει και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Νομίζω όμως ότι κυριαρχεί μια ασφάλεια. Κυριαρχεί μια ασφάλεια ότι είμαστε ένα απόρθητο φρούριο και αυτό έχει τους λόγους του, είναι μια πραγματικότητα», συνέχισε ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα της «Γης της Ελιάς»

Και τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν μπήκε η Κύπρος σε πόλεμο, δεν είναι στόχος η Κύπρος, είναι στόχος οι βρετανικές βάσεις και ό,τι έχει αμερικάνικα συμφέροντα και τα λοιπά, το καταλαβαίνουμε και προσέχουμε. Δεν πάμε βόλτα στην αμερικάνικη πρεσβεία, δεν κάνουμε βόλτα και πίκνικ έξω από τις βρετανικές βάσεις. Υπάρχουν χωριά εκεί γύρω που δικαιολογημένα πρέπει να έχουν μια ανησυχία. Από εκεί και πέρα πάμε στη δουλειά μας, στα γυρίσματά μας».