Σταθερά ψηλά παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο το συνολικό ποσό ανήλθε στα 3,77 δισ. ευρώ. Νοσοκομεία, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Δήμοι συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέη προς ιδιώτες την ώρα που η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει φόρους ύψους 178 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Τα νοσοκομεία είναι ο «μεγάλος ασθενής», με τα χρέη τους να έχουν σκαρφαλώσει στα 1,66 δισ. ευρώ από 1,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο και 1,164 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024 (αύξηση 42,6% μέσα σε εννέα μήνες).

Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Από αυτά, τα 249 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, οι συνολικές οφειλές των ΟΚΑ έχουν αυξηθεί κατά 4,6% ή 27 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Τα χρέη των ΟΤΑ διαμορφώθηκαν σε 240 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα έναντι του Αυγούστου, αλλά 3,9% υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2024. Στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, οι οφειλές αυξήθηκαν στα 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασαν τα 205 εκατ. ευρώ, έναντι 157 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο. Από αυτά, τα 169 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών σε ιδιώτες που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 826 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο (928 εκατ. ευρώ), αλλά αυξημένες έναντι του Δεκεμβρίου 2024 (731 εκατ. ευρώ). Από το ποσό αυτό, τα 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, περίπου 400 εκατ. ευρώ έμμεσους, 99 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα, ενώ 178 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να εξοφληθούν λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή απουσίας ανταπόκρισης των δικαιούχων.

Μαύρη λίστα

Για να λύσει το γόρδιο δεσμό των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, τα οποία έχουν επιστρέψει στα μνημονιακά επίπεδα, το οικονομικό επιτελείο έχει ενεργοποιήσει νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρακολουθείται το ύψος, η προέλευση και η διάρκεια των οφειλών ανά φορέα του Δημοσίου. Οι ασυνεπείς φορείς θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία ενώ όσοι καθυστερούν την αποπληρωμή των οφειλών τους προς τους ιδιώτες (προμηθευτές νοσοκομείων κλπ) θα βγαίνουν στα «μανταλάκια» καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία τους σε τακτική βάση από το 2026.