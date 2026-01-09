Με τα κρατικά φέσια να παραμένουν πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, αφαιρώντας ρευστότητα από την αγορά, το υπουργείο Οικονομικών ανεβάζει τους τόνους και προειδοποιεί με «μαύρη λίστα» και δημοσίευση στοιχείων τους φορείς (νοσοκομεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) που καθυστερούν τις πληρωμές στους ιδιώτες.

Στην εγκύκλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2026, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς θέτει ως κεντρική προτεραιότητα τη δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών όσο και για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Εντολές Πετραλιά

«Η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή εκτέλεση των προϋπολογισμών και στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά, ο Θάνος Πετραλιάς δίνοντας ταυτόχρονα σαφείς οδηγίες προς τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων:

να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, τόσο του ίδιου του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους από ίδιους πόρους, καθώς και για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και

να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να μεριμνούν για την άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά ή λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Επίσης ζητά από τους φορείς που υποβάλλουν μηνιαία στοιχεία προσαρμογών, να διερευνούν εάν υφίστανται περαιτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες προσαρμογών (οφειλές υπό δικαστική διεκδίκηση, αποκατάσταση παγίων προκαταβολών, οφειλές που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως μη εμφάνιση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών, κατασχέσεις) και να φροντίζουν για τη συμπερίληψή τους στους σχετικούς καταλόγους.

Κρατικά φέσια

Τα νοσοκομεία αποτελούν τον «μεγάλο ασθενή», με τα χρέη τους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, να ξεπερνούν το 1,7 δισ. ευρώ.

Για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που επηρεάζει τη ρευστότητα της αγοράς, ειδική επιτροπή έχει αναλάβει να αναλύσει το πρόβλημα και να εντοπίσει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων ενώ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δημιουργήθηκε, νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς φορείς του Δημοσίου.

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων και η επεξεργασία των δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα και πρώτη φορά θα υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα σχετικά με:

Ποιοι φορείς έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Το ύψος των οφειλών τους.

Τους λόγους για τους οποίους οι πληρωμές καθυστερούν, παρότι τα απαιτούμενα κονδύλια υπάρχουν και ήδη έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος.

Οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τελούν υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα σχετικά στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση.

Τα κρατικά φέσια

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Οκτώβριο του 2025 τα κρατικά φέσια έφτασαν στα 3,1 δις. ευρώ με τις οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων να ανέρχονται σε 1,74 δισ. ευρώ. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν σε ιδιώτες 590 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ 248 εκατ. ευρώ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 239 εκατ. ευρώ και τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 236 εκατ. ευρώ.