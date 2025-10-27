Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή προκάλεσε η είδηση, ότι ένας από τους κορυφαίους ντράμερ στην ιστορία της σύγχρονης τζαζ, ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός πέθανε σε νοσοκομείο του Κίνγκστον της Νέας Υόρκης, βυθίζοντας στο πένθος τους θαυμαστές του και την κοινότητα της τζαζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ECM Records, της εταιρείας με την οποία συνεργάστηκε για πολλές από τις θρυλικές του ηχογραφήσεις, ο ΝτεΤζονέτ πέθανε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, όπως επιβεβαίωσε ο προσωπικός του βοηθός στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ θεωρείται ένας από τους μουσικούς που καθόρισαν την fusion εποχή του Μάιλς Ντέιβις, έχοντας συνεισφέρει σε εμβληματικά άλμπουμ, όπως τα «Bitches Brew», «Jack Johnson» και «On the Corner». Η εκρηκτική του τεχνική, ο πειραματισμός και η αστείρευτη δημιουργικότητα τον ανέδειξαν σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ντράμερ της τζαζ.

Γεννημένος στο Σικάγο, ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των 5 ετών, πριν στραφεί στα ντραμς στην εφηβεία του. Η μουσική του πορεία άνθισε μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο R&B, hard bop και πρωτοποριακές ιδέες, που διαμόρφωσαν τον μοναδικό του ήχο. Μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του είδους, όπως οι Μάιλς Ντέιβις, Σόνι Ρόλινς και Τσαρλς Λόιντ, ενώ διαδέχθηκε τον Τόνι Γουίλιαμς στα ντραμς της μπάντας του Ντέιβις, ένα σημείο καμπής στην καριέρα του.

Κατά τη δεκαετία του ’70 δημιούργησε δικά του σχήματα όπως Compost, Directions, New Directions και Special Edition, ενώ από τη δεκαετία του ’80 υπήρξε μέλος του θρυλικού τρίο Keith Jarrett-Gary Peacock-Jack DeJohnette, που θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά της τζαζ. Ο ΝτεΤζονέτ κέρδισε δύο βραβεία Grammy, με τελευταίο το 2022 για το άλμπουμ «Skyline», συνεργασία με τους Ρον Κάρτερ και Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα. Το 2012 τιμήθηκε ως Master of Jazz από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών των ΗΠΑ.

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ παντρεύτηκε δύο φορές, αρχικά με τη Ντέιρντρε Ντάβενπορτ, ενώ με τη δεύτερη σύζυγό του, Λίντια, απέκτησε δύο κόρες, τη Φάρα και τη Μίνια. Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ αφήνει πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη και εκατοντάδες ηχογραφήσεις που συνεχίζουν να εμπνέουν μουσικούς και ακροατές σε όλο τον κόσμο.