Πίσω στο -μακρινό πλέον- 2004 ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι «ξέσπασε» απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς και με 13 πόντους σε 35 δευτερόλεπτα και χάρισε στους Χιούστον Ρόκετς μια νίκη που έμοιαζε ανέφικτη. Είκοσι ένα χρόνια μετά, ζήσαμε μια σύγχρονη εκδοχή εκείνης της μυθικής παράστασης.

Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά ήταν ο Ίγκνας Σαρτζιούνας. Ο Λιθουανός γκαρντ πήρε… φωτιά στο τέλος και με τρία απίθανα τρίποντα στα τελευταία 9.9’’ —με το τελευταίο να φεύγει από τα χέρια του σχεδόν από το κέντρο, στην εκπνοή- απέτρεψε μια ιστορική ήττα για τη χώρα του. Η Λιθουανία νίκησε με 89-88 και ξεκίνησε ιδανικά τα ευρωπαϊκά προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Ο Σαρτζιούνας ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους και έγραψε μια από αυτές τις σπάνιες στιγμές, που μπαίνουν στο ίδιο κάδρο με τα κατορθώματα των Ρέτζι Μίλερ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Το… σόου του Σαρτζιούνας

This might be one of the wildest sequences in Lithuanian basketball history. Ignas ‘T-Mac’ Sargiūnas, ladies and gentlemen 🇱🇹pic.twitter.com/UNh5REBZH2 — Donatas Urbonas (@Urbodo) November 27, 2025

Η ιστορική βραδιά του Τρέισι ΜακΓκρέιντι