Η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε σαν… σίφουνας από το Βελιγράδι, κερδίζοντας τη Μακάμπι με 102-88 για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Μετά την αποχώρηση του Ετόρε Μεσίνα και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τζουζέπε Ποέτα, η ιταλική ομάδα διανύει περίοδο εντυπωσιακής φόρμας, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Πρωταγωνιστής για την Αρμάνι ήταν ο Τζιανπάολο Ρίτσι, την ώρα που οι Γουίλιαμ Ρέιμαν και Γκουρ Λάβι ξεχώρισαν από πλευράς Μακάμπι. Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου προέκυψε μια εντελώς απρόσμενη φάση: οι δύο παίκτες της Μακάμπι συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με τον Ρέιμαν να προσγειώνεται άτσαλα στο παρκέ.

Το παράδοξο; Οι διαιτητές χρέωσαν αντιαθλητικό φάουλ στον Ρίτσι της Αρμάνι, παρότι δεν συμμετείχε στη φάση. Ακόμη και μετά από έλεγχο στο instant replay, η απόφαση παρέμεινε ίδια, με τον διαιτητή να θεωρεί ότι ο Ρίτσι έσπρωξε τον ψηλό της Μακάμπι, προκαλώντας τελικά τη σύγκρουση των δύο συμπαικτών.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε απορίες, όμως δεν άλλαξε τη ροή του αγώνα, με την Αρμάνι να επιβεβαιώνει την εξαιρετική της κατάσταση και να φεύγει με εντυπωσιακή νίκη από το Βελιγράδι.

Δείτε τη φάση