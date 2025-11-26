Μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, η Παρτίζαν βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την έβδομη ήττα στα οκτώ τελευταία ματς της Euroleague.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Mozzart Sport, παρά τη μεγάλη στήριξη του κόσμου, ο Ομπράντοβιτς έκρινε ότι δεν μπορεί να αντιστρέψει την πορεία της ομάδας και έθεσε τη θέση του στη διάθεση της διοίκησης, προκαλώντας σοκ στο εσωτερικό του συλλόγου. Η κατάσταση είχε ήδη επιβαρυνθεί μετά τη διαδοχική αποτυχία των τελευταίων αγώνων, ενώ η ήττα από τον Παναθηναϊκό φάνηκε να εντείνει την πίεση.

«Το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε, κάτι σπάνιο για την καριέρα του, απογοητευμένος και χωρίς λύσεις. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς μπορεί να αλλάξει η πορεία της ομάδας, απάντησε απλώς: «Δεν ξέρω»

Μια φράση που όπως εκτιμάται δείχνει ότι και ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει πως απαιτούνται ριζικές αποφάσες ή αλλαγές. Ήδη στο παρελθόν η ομάδα είχε προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Αυτή τη φορά, ο ίδιος ο προπονητής έθεσε τη θέση του στη διάθεση της διοίκησης», τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Η διοίκηση, με επικεφαλής τον πρόεδρο Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς και το διοικητικό συμβούλιο, καλείται να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την παραίτηση ή θα προσπαθήσει να πείσει τον Ομπράντοβιτς να παραμείνει στον πάγκο, με την τελική απόφαση να αναμένεται σήμερα ή, το αργότερο, αύριο.