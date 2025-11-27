Η EuroLeague προχώρησε σε νέα ανακοίνωση σχετικά με τις οικονομικές παραβάσεις της Μονακό. Περίπου 20 ημέρες μετά την αρχική απόφαση που επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών, το αρμόδιο όργανο επανήλθε με επιπλέον κυρώσεις για τον σύλλογο του Πριγκιπάτου.

Η λίγκα ανακοίνωσε πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε νέα περίοδο απαγόρευσης εγγραφής παικτών. Η Μονακό δεν θα μπορεί να προσθέσει παίκτες στο ρόστερ της έως και έναν μήνα μετά τη διευθέτηση των οικονομικών της εκκρεμοτήτων, κάτι που περιπλέκει τον σχεδιασμό της ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής της EuroLeague απέναντι σε συλλόγους που δεν συμμορφώνονται με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και επιδιώκει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις ομάδες της διοργάνωσης.

AS Monaco sanctioned by EuroLeague Finance Panel over Financial Stability & Fair Play Regulations infringement: Prohibition to register new players,coaches until one month after all overdue payables have been fully paid or an agreement is settled, and fines amounting to €300 k. pic.twitter.com/bbbQ3mYEER — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 27, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague

«Η Επιτροπή Οικονομικών της Euroleague Basketball, ένας ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας, επέβαλε κυρώσεις που συνίστανται στην απαγόρευση εγγραφής νέων παικτών και προπονητών μέχρι ένα μήνα μετά την πλήρη εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή την επίλυση συμφωνίας, καθώς και πρόστιμα ύψους 300.000 ευρώ στην AS Monaco για παραβάσεις των άρθρων 32(α), 32(γ) και 32(ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών από την Επιτροπή Ελέγχου Διοίκησης (MCC), την ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, στις 10 Νοεμβρίου 2025. Η Επιτροπή Οικονομικών είχε ξεκινήσει δικαστική διαδικασία και επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην AS Monaco που απαγόρευε την εγγραφή παικτών και προπονητών. Ως συνέπεια της απόφασης, η προσωρινή απαγόρευση συνεχίζεται μέχρι να διευθετηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα των παραβάσεων, η οποία περιελάμβανε την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και τη μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έλλειψη συνεργασίας με την Επιτροπή Ελέγχου Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό», αναφέρει η ανακοίνωση της EuroLeague