Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι επέβαλε προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό λόγω οικονομικών παραβάσεων. Το μέτρο τίθεται σε άμεση εφαρμογή, ενώ η διαδικασία για την τελική απόφαση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσθήκες παικτών ή προπονητών ούτε να τους δηλώσει επίσημα στη διοργάνωση, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Η ανακοίνωση

«Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει σε δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.

Εν αναμονή τελικής απόφασης επί του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή επέβαλε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει στην AS Monaco να εγγράφει νέους παίκτες και προπονητές. Το μέτρο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ».