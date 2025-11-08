Η λίστα των αγωνιστικών προβλημάτων στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν έχει τέλος. Στις ήδη γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσεβέν, προστέθηκε ακόμη ένα σημαντικό όνομα. Αυτό του Βασίλη Τολιόπουλου!

Ο διεθνής γκαρντ ένιωσε ενόχληση κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης και υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν θλάση στη γάμπα, στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού ποδιού. Ο 29χρονος άσος ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Η απουσία του Τολιόπουλου θα επηρεάσει άμεσα τα πλάνα του Εργκίν Αταμάν, καθώς δεν πρόκειται να αγωνιστεί στον σημερινό αγώνα πρωταθλήματος με το Περιστέρι. Παράλληλα, η απουσία του θεωρείται δεδομένη και για τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της επόμενης εβδομάδας στη EuroLeague, με την Παρί στη Γαλλία (11/11) και Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία (13/11).

Η νέα αυτή εξέλιξη αυξάνει σημαντικά την πίεση στους «πράσινους», που καλούνται να βρουν λύσεις στην περιφέρεια, ενόψει ενός απαιτητικού προγράμματος.