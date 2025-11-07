Τα νέα γύρω από τον Ματίας Λεσόρ έφεραν τον Παναθηναϊκό στη…γραμμή για ενίσχυση, με τους «πράσινους» να πλησιάζουν τον Φαρίντ.

Ο Αμερικανός αποτελεί συμπληρωματική λύση και όχι τη βασική κίνηση. Το «τριφύλλι» θέλει ενίσχυση στη ρακέτα, αφού δεν έχει διαθέσιμο σέντερ λόγω των τραυματισμών των Ρίσον Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η απόκτηση του Φαρίντ θα λειτουργήσει ως ασφάλεια, ώστε ο Εργκίν Αταμάν να έχει περισσότερες επιλογές, καθώς αυτή τη στιγμή δεν έχει «5άρι» στη διάθεσή του.

Ο 35χρονος έχει σημαντική εμπειρία στο ΝΒΑ, παίζοντας σε Νάγκετς, Νετς και Ρόκετς (11,4 πόντοι και 8,1 ριμπάουντ μ.ό.). Το 2014 κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Team USA.

Έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, σε ΤΣΣΚΑ και Ρέτζιο Εμίλια, ενώ τώρα παίζει στην Ταϊβάν. Ο Παναθηναϊκός προτίθεται να εξαγοράσει το συμβόλαιό του για να τον υπογράψει έως το τέλος της σεζόν και να δώσει βάθος στο ρόστερ.

Τα τελευταία χρόνια έπαιξε στο Πουέρτο Ρίκο με τη Cangrejeros de Santurce (13,7π., 11,9ριμπ.), στη G-League (12,7π., 11,3ριμπ. σε 30 ματς) και ξανά στο Πουέρτο Ρίκο με τους Leones de Ponce (11,1π., 12,3ριμπ. σε 10 αγώνες). Ακολούθησε το Μεξικό και η Soles de Mexicali (10,6π., 8,6ριμπ. σε 27 ματς).

Τι αναμένεται να φέρει στην πράξη ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ

Σίγουρα εάν κάνει κάποιος αναδρομή στην -αν μη τι άλλο- πλούσια καριέρα του Κένεθ Φαρίντ, είναι δεδομένο πως δεν θα «τρίβει τα μάτια του» με τις δυνατότητες του παίκτη στο σουτ. Ποτέ άλλωστε δεν ήταν αυτό το ατού του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο σούπερ αθλητικό, ο ορισμός του hustle παίκτη, καθώς είναι αυτός που θα φέρει την απαραίτητη ενέργεια στο παρκέ, ενώ είναι πολύ δυνατός χάρη στα σωματικά προσόντα του. Άλλωστε το παρατσούκλι του είναι «Manimal», man και «animal», γιατί ο ίδιος λατρεύει να τρέχει πάνω-κάτω. Εκρηκτικός με λίγα λόγια, κάτι που σίγουρα θέλει ο Αταμάν στο glass floor του «Telecom Center Athens».

Θα σκοράρει μέσα στη ρακέτα, έχει προσφέρει -κυρίως όσο ήταν στο ΝΒΑ- απίθανα καρφώματα, ενώ είναι καλός με την μπάλα στα χέρια, καθώς αν χρειαστεί μπορεί και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του.

Από την άλλη, παρά το μέγεθος του («μόλις» 2.03) έχει μοιράσει άπειρες τάπες, ικανότατος μπλοκέρ δηλαδή, που με την αλτικότητα του «σκεπάζει» τα καλάθια. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που θα φέρει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί όπου η ομάδα του Αταμάν δυσκολεύεται αρκετά την φετινή σεζόν.

Απολαύστε τον σε highlights παρακάτω: