Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού μέχρι το 2027, επιβεβαιώνοντας ότι ο ηγέτης του Τριφυλλιού θα ολοκληρώσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του στο ΟΑΚΑ.

Η ανακοίνωση ήρθε το απόγευμα της Πέμπτης (6/11), μόλις μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (86-68), μέσα από ένα ιδιαίτερο και συναισθηματικό βίντεο στα social media, το οποίο αποτύπωνε όλες τις μεγάλες στιγμές του Σλούκα με τα πράσινα.

Στο βίντεο, που είχε ως μουσικό χαλί το τραγούδι «Αλήτικη Αγάπη» του ΛΕΞ — ενός καλλιτέχνη με τον οποίο συνδέεται συχνά ο Σλούκας — παρουσιάζονται εικόνες από τα κατορθώματα του αρχηγού, μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεχείλιζε συμβολισμό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ο Θεσσαλονικιός γκαρντ το είχε χρησιμοποιήσει και μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου στο Final-8 του περασμένου Φεβρουαρίου στην Κρήτη, σε ένα προσωπικό του post με στιγμές θριάμβου.

Η ανανέωση του Σλούκα έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός, παρότι ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς και αστάθεια, φροντίζει να θωρακίσει τον κορμό του. Μετά τον Ντίνο Μήτογλου, που υπέγραψε μέχρι το 2028, ήρθε η σειρά του αρχηγού να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας.