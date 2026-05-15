Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στα playoffs της EuroLeague και έκλεισαν θέση για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Οι δύο ομάδες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις απαιτητικές σειρές απέναντι σε Μονακό και Ζαλγκίρις, δείχνοντας σταθερότητα, εμπειρία και υψηλό επίπεδο αγωνιστικής ποιότητας.

Πλέον, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται στον ημιτελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, με κοινό στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Νικολό Μέλι παραχώρησε δηλώσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόκριση της Φενέρμπαχτσε στο Final Four.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μέλι

«Δεν πρέπει να παίρνουμε αυτή την επιτυχία αψήφιστα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για εμάς και τώρα είμαστε πολύ κοντά στον μεγαλύτερο στόχο μας.

Είναι λοιπόν υπέροχο που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι εύκολο να βάλεις στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της EuroLeague στην αρχή της σεζόν.

Πρώτα, πρέπει να προκριθείς στα Playoffs και στη συνέχεια στο Final 4. Είχαμε πολύ καλό ρεκόρ πριν το Final Four στη Βιτόρια, αλλά οι τραυματισμοί μας εμπόδισαν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Σχετικά με τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό είπε: «Θα δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.
Όπως έχουμε κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Η τύχη είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ.
Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε ένα ή δύο παιχνίδια μπροστά μας και φυσικά θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε τον τίτλο.
Αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες για να αποφασίσουμε αν η σεζόν θα είναι επιτυχημένη ή όχι».

