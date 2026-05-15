Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στα playoffs της EuroLeague και έκλεισαν θέση για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Οι δύο ομάδες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις απαιτητικές σειρές απέναντι σε Μονακό και Ζαλγκίρις, δείχνοντας σταθερότητα, εμπειρία και υψηλό επίπεδο αγωνιστικής ποιότητας.

Πλέον, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται στον ημιτελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό, με κοινό στόχο την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Νικολό Μέλι παραχώρησε δηλώσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόκριση της Φενέρμπαχτσε στο Final Four.