Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στο Βελιγράδι με σημαντικά προβλήματα στους ψηλούς και χωρίς καθαρό σέντερ. Η εικόνα του στο παρκέ ήταν χειρότερη από το αναμενόμενο και οδήγησε σε βαριά ήττα με 86-68, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Κυρίαρχοι Σέρβοι, εξαιρετικά άστοχοι οι «πράσινοι»

Ο Ερυθρός Αστέρας εκμεταλλεύτηκε την ανύπαρκτη «πράσινη» ρακέτα και σημάδεψε συνεχώς τη ζωγραφισμένη περιοχή. Οι Μήτογλου, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ δεν μπόρεσαν να σταθούν απέναντι στα κορμιά των Σέρβων και το Τριφύλλι έχασε από νωρίς τον έλεγχο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορούσε τη δημιουργία. Ο Παναθηναϊκός κόλλησε επιθετικά, δεν κυκλοφόρησε την μπάλα και βασίστηκε σε ατομικές ενέργειες χωρίς ισορροπία.

Ο Κέντρικ Ναν εγκλωβίστηκε πλήρως. Έκανε πολλά λάθη, έχασε τις αποφάσεις και έμεινε ουσιαστικά εκτός ρυθμού. Ο Τι Τζέι Σορτς επίσης δεν επηρέασε το ματς.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» είχαν 0/10 τρίποντα και καμία ασίστ. Η αρνητική εικόνα συνεχίστηκε. Ο Ερυθρός έφτασε γρήγορα στο +22, βρίσκοντας εύκολα καλάθια κοντά στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το πρώτο του τρίποντο μετά το 11’. Την ίδια ώρα σημείωσε την πρώτη του ασίστ μετά το 16’.

Το «ξέσπασμα» που δεν ολοκληρώθηκε

Το ημίχρονο έκλεισε στο -14 (46-32) χάρη σε τρία σερί τρίποντα. Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έδειξε να έχει σφυγμό. Όμως η ανάκαμψη αυτή δεν είχε συνέχεια. Το τρίτο δεκάλεπτο θύμισε ξανά την αρχή. Καμία συνοχή, χαμηλό σκορ και στατικότητα. Με τα λάθη και ένα αντιαθλητικό του Ναν, ο Ερυθρός ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +27 (67-40).

Ο Σλούκας προσπάθησε να κρατήσει αξιοπρέπεια στο τέλος. Σκόραρε, έδωσε ρυθμό και ο Παναθηναϊκός μείωσε ως τους 13 πόντους. Ωστόσο, οι Σέρβοι απάντησαν, επέβαλαν τον ρυθμό τους και κράτησαν τη νίκη.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους και 2 ασίστ. Ήταν ο μόνος που έδειξε ένταση και συγκέντρωση μέχρι το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει τώρα να ανασυνταχθεί. Ακολουθεί αναμέτρηση με το Περιστέρι (8/11) και στη συνέχεια η απαιτητική «διαβολοβδομάδα» σε Παρίσι (11/11) και Μαδρίτη (13/11).

Στην 8η θέση του πίνακα πλέον η ελληνική ομάδα, «πάτησε», για την ώρα, κορυφή ο Ερυθρός Αστέρας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68