Με αυτοπεποίθηση και πίστη στο πλάνο του, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε ενόψει της αυριανής (Πέμπτη, 21:00) αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως αισθάνεται περήφανος που βρίσκεται στον πάγκο των «πρασίνων», ενώ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της δύσκολης μάχης στη Σουηδία:

«Είμαι περήφανος που είμαι εδώ και εκπροσωπώ τον Παναθηναϊκό σε ένα ευρωπαϊκό ματς. Ξέρω καλά την ιστορία του στην Ευρώπη και θέλουμε να τον επαναφέρουμε εκεί που ανήκει. Θέλουμε χρόνο, ξέρουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε, ξεκινώντας από την προσπάθεια να κερδίσουμε τη Μάλμε».

Ο Μπενίτεθ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του, εξηγώντας πως η πρόοδος είναι σταθερή και βασισμένη στη δουλειά και την εμπιστοσύνη:

«Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε, πρέπει να τα διορθώσουμε και ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Οι παίκτες παίζουν δυνατά, δουλεύουν σκληρά και προσπαθούν. Χρειάζονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Είμαι σίγουρος πως η ομάδα θα βελτιώνεται συνέχεια και θέλουμε να μεγιστοποιούμε τις αρετές κάθε ποδοσφαιριστή».

Μιλώντας για τη Μάλμε, ο Ισπανός τεχνικός έδειξε σεβασμό αλλά και πίστη στη δική του ομάδα:

«Είναι μια καλή ομάδα, που παίζει με ένταση και μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, αλλά έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορούμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Κλείνοντας, ο Μπενίτεθ τόνισε την ανάγκη για ψυχραιμία και συγκέντρωση:

«Είμαστε επικεντρωμένοι στη Μάλμε, ελπίζουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αν σκεφτόμαστε τι μπορεί να συμβεί, μπαίνουμε σε κατάσταση πανικού. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιδράσουμε σωστά».

Τζούριτσιτς: «Να αντιδράσουμε»

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και δήλωσε:

«Όταν έχεις τόσο άμεσα ένα παιχνίδι έχεις την ευκαιρία να αντιδράσεις και εμείς θέλουμε να αντιδράσουμε μετά την ήττα του Σαββάτου. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας. Η Μάλμε είναι ένας σοβαρός αντίπαλος, που έχει εμπειρία στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί καλά για αυτό το παιχνίδι και θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

Κάθε προπονητής φέρνει νέες ιδέες, δουλεύουμε μαζί με τον κ. Μπενίτεθ, αλλά οπωσδήποτε θέλουμε περισσότερο χρόνο. Δεν θα μιλήσω εγώ για την εμπειρία και τις ικανότητές του, αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας.

Έχω παίξει σε πολλές θέσεις στην καριέρα μου, έχω την εμπειρία να ανταποκριθώ και προσπαθώ πάντα να προσαρμόζομαι στις διαφορετικές θέσεις.

Αν γνωρίζαμε τον λόγο που δεν σκοράρουμε πολύ, θα σκοράραμε πολύ περισσότερο. Στόχος είναι να σκοράρουμε, είναι το πιο σημαντικό σε κάθε αγώνα. Κοιτάμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα».