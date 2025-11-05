Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Τορόντο Ράπτορς (100–128), παραχώρησε συνέντευξη και άνοιξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Έλληνας σταρ, που σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, αναφέρθηκε στην ιδέα μιας πιθανής αναμέτρησης ανάμεσα στην κορυφαία ομάδα της EuroLeague και τον πρωταθλητή του NBA — ένα είδος «παγκόσμιου τελικού» που θα έφερνε κοντά τις δύο πλευρές του αθλήματος.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην επιτυχία του Παναθηναϊκού και των Μπόστον Σέλτικς, πρωταθλητών NBA του 2024, εκφράζοντας την επιθυμία του να δει τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο παρκέ. Παράλληλα, υπενθύμισε τη δήλωση του Εργκίν Αταμάν, όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε υποστηρίξει ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη από τους Σέλτικς, σημειώνοντας πως μια τέτοια αναμέτρηση θα μπορούσε να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, δεν το παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά αν οι δύο Λίγκες μπορούν να συνυπάρξουν, προφανώς θα είναι δύσκολο για τις αμερικανικές ομάδες να παίξουν εκεί, αλλά θα μπορούσαν να είναι δύο πρωταθλήματα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, έχουν το ίδιο πρόγραμμα, ίσως η καλύτερη ομάδα εκεί και η καλύτερη ομάδα εδώ, θα μπορούσαν να έχουν έναν αγώνα το καλοκαίρι για να δουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, επειδή πέρυσι ο Εργκίν Αταμάν είπε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος.»

«Ο Παναθηναϊκός είπε μια χρονιά ότι ήταν καλύτερος από τη Βοστώνη και θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και τη Βοστώνη να παίζουν αντιμέτωποι. Αλλά και πάλι, είναι δύσκολο και για τα δύο πρωταθλήματα να συγχωνευθούν αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά, όπως είπα, μπορώ να δω δύο πρωταθλήματα να συνυπάρχουν, να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως το NBA Europe, και μετά έχετε το NBA εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχετε το NBA Africa. Και μετά, όποιος κερδίσει το πρωτάθλημα μπορεί να έχει έναν αγώνα εναντίον του άλλου και να δει ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο».