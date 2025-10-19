Καθώς η νέα σεζόν του NBA πλησιάζει, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο SiriusXM NBA Radio για το μέλλον του και τους στόχους του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Ο «Greek Freak» τόνισε ότι το όνειρό του είναι να παραμείνει στην ίδια ομάδα για πάνω από 20 χρόνια, όμως ξεκαθάρισε ότι η ανταγωνιστική του φύση έχει προτεραιότητα, καθώς θέλει να κερδίζει και να πρωταγωνιστεί.

Όπως εξήγησε ο Έλληνας σούπερ σταρ:

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα υπερισχύει. Θέλω να κερδίζω. Δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος αν βρίσκομαι στη ζώνη άνεσης, σε μια ομάδα που δεν είναι ανταγωνιστική.»

Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο περιέγραψε το πώς νιώθει αυτή την «ζώνη άνεσης»

«Είναι εύκολο να πω: Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, ξέρω κάθε στροφή για να φτάσω στο γήπεδο, ξέρω τους συμπαίκτες μου, ξέρω πώς παίζουμε. Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγαίνω από αυτό, γιατί έτσι βελτιώνομαι και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα.»