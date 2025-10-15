Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The Tonight Show», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε τις προθέσεις του για το μέλλον: «Δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική. Όταν φύγω από το ΝΒΑ, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα».

Ο 30χρονος σταρ εξήγησε ότι ακόμη κι αν συνεχίσει να παίζει στο κορυφαίο επίπεδο του ΝΒΑ μέχρι τα 36-38 του, θέλει να τελειώσει εκεί όπου ξεκίνησε – στον τόπο του, με όποια ομάδα του προσφέρει την ευκαιρία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τόνισε μάλιστα πως «μιλάει για όλες τις ομάδες», αναφέροντας ονόματα όπως αυτά των Φιλαθλητικού, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Άρη – ως ενδεικτικά παραδείγματα του πόσο ανοιχτός είναι σε κάθε ελληνική επιλογή που θα του επιτρέψει να ολοκληρώσει την καριέρα του στην χώρα μας.