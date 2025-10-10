Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ παραμένει ρευστό, καθώς οι Μπακς διατηρούν συμβόλαιο μαζί του και θέλουν να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας τους στο Ουισκόνσιν. Παράλληλα, η φιλοδοξία του Greek Freak είναι ξεκάθαρη: να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του, καθώς η ανοδική πορεία τους τα τελευταία χρόνια συνάδει με τους στόχους του Έλληνα σούπερ σταρ. Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμ Άμικ του The Athletic, η μόνη προϋπόθεση που θέτουν οι Νικς για πιθανό trade αφορά τον Τζέιλεν Μπράνσον: δεν θα περιλαμβάνεται σε καμία ανταλλαγή που θα φέρει τον Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη.

The Knicks have made Jalen Brunson untouchable in trade talks involving Giannis Antetokounmpo, per @sam_amick “Team sources have made it clear that Knicks point guard Jalen Brunson was, as expected, untouchable in these talks. In terms of possible players being involved, the… pic.twitter.com/u14DdUWmKB — NBACentral (@TheDunkCentral) October 10, 2025

Οι Νικς είναι έτοιμοι να προσφέρουν ένα πακέτο «γη και ύδωρ» για να αποκτήσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ, συμπεριλαμβάνοντας τους Καρλ-Άντονι Τάουνς, Μίκαελ Μπρίτζες, Μίτσελ Ρόμπινσον και Όου Τζι Ανουνόμπι, αλλά όχι τον Μπράνσον, ο οποίος έχει τετραετές συμβόλαιο έως το 2029 αξίας 157 εκατ. δολαρίων και αποτελεί βασικό άξονα της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας υπό τον νέο προπονητή Μάικ Μπράουν.

Οι συζητήσεις κορυφώθηκαν τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρξει καμία πιθανότητα παραχώρησης του Μπράνσον, ενώ ο Αντετοκούνμπο με μέσο όρο 21,5 πόντους για τη σεζόν 2024-25 παραμένει ο πυρήνας της στρατηγικής κάθε ομάδας που τον έχει στο ρόστερ της.

Το μέλλον του Έλληνα MVP θα κρίνει όχι μόνο τις ισορροπίες των Μπακς αλλά και την δυναμική ολόκληρης της Ανατολής, καθώς κάθε πιθανό trade θα επηρεάσει σημαντικά τη σύνθεση και τη στρατηγική των Νικς και άλλων ανταγωνιστικών ομάδων.