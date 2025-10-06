Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε μέσω Instagram τη δυσαρέσκειά του για πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν τα παιδιά του. Ζήτησε ρητά να μην εμφανιστούν ξανά σε καμία πλατφόρμα, επισημαίνοντας ότι θέλει να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή.

Ο ηγέτης των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας τόνισε πως η δημοσιότητα αφορά μόνο τον ίδιο και θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».

