Ο κορονοϊός ανάγκασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάσει τη media day των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο Έλληνας σταρ κατάφερε να μιλήσει με τους ρεπόρτερ του οργανισμού διαδικτυακά.

Ο «Greek Freak» έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό που προσπαθούν να φτιάξουν τα «ελάφια», ενώ ξεκαθάρισε ότι θέλει να παίζει σε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο και να βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους. «My confidence is an all-time high right now» .

Giannis really believes in himself and this team full of dogs. pic.twitter.com/3K0Mgo4qxI — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 29, 2025

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Περιμένω απλώς ένα αρνητικό τεστ, για να μπορέσω να φύγω από το σπίτι μου, να μπω σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψω. Δεν θέλω να θέσω κανέναν σε κίνδυνο. Μου αρέσει πολύ που ο Θανάσης είναι στην ομάδα… Είναι ένας απίστευτος ηγέτης. Είναι ο ηγέτης στα αποδυτήρια… Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πόσο πολύτιμος είναι για την ομάδα μας. Το ίδιο πράγμα που λέω σε όλη μου την καριέρα. Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα… αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Θέλω να είμαι μεταξύ των καλύτερων. Είναι άδικο για το μπάσκετ και για το παιχνίδι, να μην θέλεις να ανταγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο, να θέλεις η σεζόν να τελειώνει τον Απρίλιο. Είναι σχεδόν το ίδιο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχα τις ίδιες σκέψεις πέρυσι. Είχα τις ίδιες σκέψεις πριν από δύο χρόνια.

Η αυτοπεποίθησή μου είναι στα ύψη. Αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος. Πιστεύω πραγματικά σε αυτή την ομάδα, είναι νεανική, γεμάτη ενέργεια.

Νομίζω ότι είναι μια ομάδα γεμάτη με σκύλους, παίκτες που ξέρουν τον ρόλο τους και θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να τον υπηρετήσουν. Για να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να είναι σπουδαία. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ πολύ επικίνδυνη ομάδα».