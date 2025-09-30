Ο κορονοϊός ανάγκασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάσει τη media day των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο Έλληνας σταρ κατάφερε να μιλήσει με τους ρεπόρτερ του οργανισμού διαδικτυακά.
Ο «Greek Freak» έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό που προσπαθούν να φτιάξουν τα «ελάφια», ενώ ξεκαθάρισε ότι θέλει να παίζει σε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο και να βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους. «My confidence is an all-time high right now» .
Giannis really believes in himself and this team full of dogs. pic.twitter.com/3K0Mgo4qxI
— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 29, 2025
Η αυτοπεποίθησή μου είναι στα ύψη. Αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος. Πιστεύω πραγματικά σε αυτή την ομάδα, είναι νεανική, γεμάτη ενέργεια.
Νομίζω ότι είναι μια ομάδα γεμάτη με σκύλους, παίκτες που ξέρουν τον ρόλο τους και θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να τον υπηρετήσουν. Για να βοηθήσουν αυτή την ομάδα να είναι σπουδαία. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ πολύ επικίνδυνη ομάδα».