Αξιωματικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό και προσβλητικό μήνυμα που έλαβε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μέσω Instagram.

Η πρωτοβουλία για την επικοινωνία ανήκε στην ΕΛ.ΑΣ., αφότου η Μαράια Ριντλσπρίγκερ ανάρτησε το προσβλητικό και απειλητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας το συμβάν.

Ο αρμόδιος αξιωματικός ενημέρωσε το περιβάλλον της οικογένειας σχετικά με τα διαθέσιμα νομικά μέσα που μπορούν να αξιοποιήσουν, εάν επιθυμούν να κινηθούν νομικά κατά του αποστολέα του μηνύματος.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες αρχές, για παρόμοια περιστατικά δεν προβλέπεται αυτόφωρη ή αυτεπάγγελτη διαδικασία, κάτι που σημαίνει ότι η οικογένεια Αντετοκούνμπο, εφόσον το επιλέξει, θα πρέπει να καταθέσει μήνυση. Μόνο έτσι μπορεί να αρχίσει επίσημη έρευνα για τον Τούρκο χρήστη του Instagram που φέρεται να έστειλε το απειλητικό μήνυμα.