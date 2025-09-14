Ένα ιστορικό επίτευμα κατάφερε σήμερα η Εθνική εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, μπαίνοντας στην ζώνη των μεταλλίων για πρώτη φορά παρά το γεγονός ότι αποτελείται από μεγάλα ταλέντα.

Σε δηλώσεις μετά τη νίκη την Εθνικής ο ” Greek Freak” «λύγισε» φανερά συγκινημένος, αναφέροντας πως ο σημερινός αγώνας είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του. Αυτή η δήλωση δείχνει την βαρύτητα της νίκης τους, όταν αναλογιστεί κανείς ότι την κάνει ένας πρωταθλητής του NBA και MVP

Η δηλωση του:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπώ όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».