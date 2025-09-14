Ελλάδα και Φινλανδία διεκδίκησαν το χάλκινο μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ, με δύο παίκτες του ΝΒΑ να ηγούνται των προσπαθειών της κάθε μίας, του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Ελλάδα και του Λάουρι Μάρκανεν για την Φινλανδία.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Γιούτα Τζαζ δεν αντάλλαξαν απλώς μια αγκαλιά, αλλά και τις φανέλες τους, δείχνοντας αμοιβαίο σεβασμό ανεξάρτητα του ποιος ήταν νικητής και ποιος ηττημένος.

Το στιγμιότυπο δεν ξέφυγε από την FIBA, η οποία σε ανάρτησή της έγραψε: «Δύο θρύλοι αγωνίζονται για τις χώρες τους».