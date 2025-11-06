Ασφαλώς και η δεύτερη σερί ήττα στην Ευρωλίγκα συνιστά πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Είναι είδηση. Αλλά το κυρίως ζητούμενο σχετίζεται με τη συνολική εικόνα της ομάδας που όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά γίνεται περισσότερο άσχημη, σχεδόν αποκρουστική.

Κόντρα στη Μονακό , από ένα σημείο και μετά έδειξε πως «δεν έχει» το παιχνίδι το Τριφύλλι. Με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, από την αρχή «κάτω τα χέρια» και παράδοση άνευ όρων.

Το να μιλά κάποιος για τις απουσίες στις θέσεις των ψηλών (Λεσόρ, Χολμς , Γιούρτσεβεν), είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Όχι μόνο γιατί και ο Ερυθρός Αστέρας είχε παίκτες εκτός μάχης, αλλά και διότι το μεγάλο θέμα δεν βρισκόταν στα ριμπάουντ, αλλά στην κυκλοφορία της μπάλας, στο πλάνο και τη διάθεση των παικτών. Εχει , δηλαδή, ευθύνες ο Αταμάν. Αναντίρρητα. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κατεβαίνει σε ματς με νοοτροπία «όσα πάνε κι όσα έρθουν», ούτε να ψάχνουμε με το φανάρι του Διογένη έναν παίκτη που να ξεχώρισε. Ο Ναν, εκτός κλίματος και με πεσμένη ψυχολογία, έβαλε έξι πόντους και χρεώθηκε με επτά λάθη. Τι συμβαίνει με τον σούπερ σταρ; Ο Σορτς μοιάζει να αναπολεί τις συνεργασίες που είχε στην Παρί, ο Μήτογλου απέχει από τον καλό του εαυτό και με εξαίρεση τον Σλούκα της τέταρτης περιόδου, ουδείς άλλος μπορεί να λέει πως προσπάθησε ή πως έδωσε κάτι.

Μάλιστα, οι Πράσινοι σημείωσαν 28 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και αυτό ήταν ένα μίνι γιατρικό της όλης κατάστασης. Γιατί αν συνέχιζαν να αγωνίζονται όπως στα πρώτα 30’ , η διαφορά θα έπαιρνε διαστάσεις απίστευτες. Όχι, βέβαια, πως μια ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με σκορ 68-86 είναι κάτι που μπορεί να περάσει ντούκου.