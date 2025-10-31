Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του, γνωρίζοντας την ήττα με 92-84 από τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 5-3 μετά από οκτώ αγωνιστικές, σε ένα βράδυ όπου τα προβλήματα στους ψηλούς αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Χωρίς τους Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ, και με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν να φορτώνεται από νωρίς με τρία φάουλ, οι «πράσινοι» έχασαν την ισορροπία τους κάτω από τη ρακέτα. Παρά την καλή εκκίνηση και το προβάδισμα στο πρώτο εξάλεπτο (13-14), η Μονακό εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά και με σερί 9-0 έκλεισε το δεκάλεπτο στο 27-20.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη δεύτερη περίοδο, καθώς το σχήμα με Σλούκα, Ναν και Σορτς δεν λειτούργησε, ενώ ο Μάικ Τζέιμς ανέβασε στροφές οδηγώντας τη Μονακό στο +14 (46-32). Παρότι κάποιες διαιτητικές αποφάσεις προκάλεσαν εκνευρισμό, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου και με τον Σλούκα να ηγείται (10 πόντοι, 2 ασίστ), μείωσε σε 50-41.

Στην τρίτη περίοδο, το «τριφύλλι» μπήκε δυνατά, με σερί 7-0 να το φέρνει στο -2 (50-48), όμως η Μονακό απάντησε με δικό της 9-0, εκμεταλλευόμενη και το τρίτο φάουλ του Ναν, για να προηγηθεί με +12 (65-53). Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Σπανούλη διατήρησε τον έλεγχο, εκτοξεύοντας τη διαφορά ως το +21 (85-64), πριν ο Παναθηναϊκός τη ρίξει στο τελικό -8, διαφορά που ίσως αποδειχθεί χρήσιμη στη συνέχεια.

Κορυφαίος για το «τριφύλλι» ήταν ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, όμως έμεινε χωρίς βοήθειες, καθώς οι Τζέντι Οσμάν και Τι Τζέι Σορτς δεν μπόρεσαν να συνεισφέρουν επιθετικά.

Για τους Μονεγάσκους, ο Οκόμπο ήταν για ακόμη ένα βράδυ πολύ καλός (15π), έχοντας πλάι του τον εξαιρετικό Μάικ Τζέιμς με 13 πόντους και 8 ασίστ!

Ο Παναθηναϊκός στρέφει πλέον το βλέμμα του στο Βελιγράδι, όπου την Τετάρτη (5/11) αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες και να παραμείνει κοντά στην κορυφή της EuroLeague.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84