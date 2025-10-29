Τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR μέχρι το 2029 θα φοράει ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αποτελεί έναν από τους παίκτες του βασικού κορμού των πρασίνων, ένα παιδί του συλλόγου και έναν αθλητή που έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στο κορυφαίο επίπεδο.

Συνολικά, ο Μήτογλου μετράει 190 παιχνίδια (σσ. όλα με τον Παναθηναϊκό πλην 13 που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021/22) στην EuroLeague από το 2017, έχοντας κατά μέσο όρο 7.3 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Μήτογλου μετράει 5.1 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά περίπου 13΄ σε επτά παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.